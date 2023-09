Pusterer Abwehrspieler bleiben

Artikel anhören Bruneck. (PM HCP) Auch im kommenden Jahr wird in der Verteidigung des HC Pustertal der Pusterer Dialekt nicht zu kurz kommen. Zwei...

Bruneck. (PM HCP) Auch im kommenden Jahr wird in der Verteidigung des HC Pustertal der Pusterer Dialekt nicht zu kurz kommen.

Zwei Spieler, seit Jahren echte einheimische Aushängeschilder, bleiben dem HCP treu: Daniel Glira und Ivan Althuber verlängern ihre Verträge beim HCP.

Ivan Althuber hat – so wie der HC Pustertal selbst – keine einfache Spielzeit hinter sich. Mit Ambitionen und dem starken Auftaktjahr in der ICE im Rücken verhoffte sich der groß gewachsene Spieler Eiszeit und das Team die Playoffs. Beides wurde nicht erreicht, ein Grund mehr nun mit voller Motivation neu anzugreifen. Ivan Althuber hat mit Ausnahme von Einsätzen für die damaligen Farmteams (Kaltern, Meran, HCP Junior, Wipptal) immer das Wölfe – Trikot getragen. Schon allein deshalb hofften Verein und Fans, dass der Verteidiger auch in der Saison 2023/24 im Kader bleibt. Mit 470 Meisterschaftseinsätzen seit 2011 ist der erst 29-jährige der dienstälteste Spieler im Kader des HC Pustertal.

Ivan Althuber: „Der Mannschaftszusammenhalt zählt zu den wichtigsten Eigenschaften einer konkurrenzfähigen und erfolgreichen Mannschaft. Es gilt also, sich gut kennenzulernen und eine Mannschaft zu werden, auf und neben dem Eis. Ich will mir einen Platz im Team erkämpfen und einfach nur Spaß am Eishockey haben. Die Fans haben uns auch im schwierigen letzten Jahr immer zahlreich und lautstark unterstützt, deswegen wollen wir heuer wieder angreifen und gutes Eishockey bieten.“

Verteidigerkollege Daniel Glira hat auch schon mehr als 400 Einsätze in schwarz-gelb absolviert, dazu zusätzlich 4 Jahre lang beim HC Bozen EBEL-Erfahrung und den Titel 2018 gesammelt. Der Linksschütze kam über die Icebears Toblach und den HCP Junior ins Profieishockey und zählt seit Jahren zum Stamm der „Azzurri“. Zuletzt verlief seine 4. Weltmeisterschaft nicht nach Wunsch, Testspiele mit eingerechnet kam Glira in der letzten Saison für Pustertal und Italien auf über 70 Spiele. Nach 4 Skorerpunkten 2022/23 geht der 29-jährige Toblacher nun in seine 10. Saison bei den Wölfe und schickt sich an seine Erfahrung einzubringen.

Glira‘s Statement liest sich wie ein Aufruf an die Fans, eine Kampfansage an die Konkurrenz sowie die Erwartungen an sich selbst und das neu geformte Team: „Letzte Saison war extrem enttäuschend, jetzt gilt es allerdings nach vorne zu blicken. Wir müssen es schaffen, von Beginn an eine eingeschworene Gruppe zu formen, die zusammen Schritt für Schritt die richtige Spur findet, denn die Playoffs waren und sind auch dieses Jahr wieder das Ziel. Ich will der Mannschaft dabei bestmöglich weiterhelfen. Dazu muss ich persönlich aber auch wir als Mannschaft konstanter auftreten als letzte Saison. Ich freue mich jetzt schon auf den Neustart mit einigen neuen und vielen bekannten Gesichtern. Und natürlich auf das erste Heimspiel vor unseren Fans. Wir wollen uns in vielen Belangen verbessern und dem Puschtra Publikum viele schöne Momente liefern!“