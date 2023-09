Puschtra Buibm greifen an

Artikel anhören Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal freut sich immer besonders, wenn Jungs aus der eigenen Jugend einen Platz im Kader der ersten...

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal freut sich immer besonders, wenn Jungs aus der eigenen Jugend einen Platz im Kader der ersten Mannschaft finden.

Auch im 3. Jahr der Liga-Zugehörigkeit sollen Platz, Eiszeit und Verantwortung der einheimischen Spieler forciert werden und demnach werden folgende Spieler für die Wölfe auflaufen.

Simon Berger bleibt, Lukas De Lorenzo Meo kommt um diesmal zu bleiben und Lenny Hasler kehrt zurück.

Lenny (Leonhard Ludwig) Hasler hat bereits beim Debut in der ICE Hockey League einen durchaus positiven Eindruck hinterlassen. Nach seiner Zeit beim HCP Junior spielte und kämpfte sich der Stürmer über die IHL (Brixen), Alps Hockey League (HCP) bis zur U20-Nationalmannschaft und schlussendlich zur ICE (HC Pustertal, 2012/22) durch. Die letzte Saison stand unter keinem Stern: das Amerika-Abenteuer früh beendet, bei den Rittner Buam nach nur einem Einsatz dauerverletzt – die Zeichen stehen quasi auf Neustart. Der erst 19-jährige Rechtsschütze konnte erst zum Saisonende 2023 wieder trainieren und brennt jetzt darauf, um einen Stammplatz beim HC Pustertal zu kämpfen.

Lenny Hasler: „Ich will mich als Eishockeyspieler aber auch als Person weiterentwickeln und beweisen, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Am meisten freue ich mich wieder mit der Mannschaft auf dem Eis zu stehen und natürlich auf die ersten Spiele. Wir sind schon seit einigen Wochen im Sommertraining und ich kann es kaum erwarten, euch alle im August in der Arena zu sehen!“

Lukas De Lorenzo Meo erhält ebenso einen Vertrag bei den Wölfen. Der Flügelstürmer kommt ebenso aus dem Reservoir des HCP Junior und kann bereits auf 3 Jahre Erfahrung in der Alps Hockey League mit dem HC Pustertal (2018-2021, 16 Skorerpunkte) zählen. Der Beginn der „ICE“-Ära in Bruneck brachte oftmals nur die harte Ersatzbank, weshalb der Gang in die Farmteams, im Nachhinein betrachtet, der richtige Weg war. Über Toblach (2021/22) und Sterzing (2022/23) spielte sich der Linksschütze wieder in das Blickfeld und überzeugte bei seiner Rückkehr ins Wölfe-Trikot. Coach Valtonen und die Fans erlebten De Lorenzo gegen Saisonsende als Lichtblick. Nun soll es so weiter gehen für den erst 21-jährigen Brunecker.

Lukas De Lorenzo Meo: „Ich freue mich auf ein volles Stadion und werde alles geben, um mich stetig zu verbessern und so viel Eiszeit wie möglich zu bekommen. Es ist eine große Ehre, für den Verein der eigenen Stadt zu spielen und die Farben unseres Tales zu repräsentieren. Wir wollen zurück auf den richtigen Weg und voll angreifen.“

Simon Berger hingegen ist bereits eine Bank im Kader und Spiel der Wölfe. Der 23-jährige hat als Jugendlicher 4 Jahre in der Ferne verbracht: nach dem HCP Junior holte er sich bei den Sterzing Broncos (1 Jahr) und den Tölzer Löwen den Feinschliff, um zum HC Pustertal in die Alps Hockey League zurück zu kehren. Nach etlichen Junioren-Weltmeisterschaften gehört Berger inzwischen nachhaltig zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. 2018 bis 2021 spielte der unermüdliche Rackerer in der Alps beim HCP eine stets wichtigere Rolle, der Wechsel in die ICE Hockey League gelang Berger vor Allem wegen seines Einsatzes und mannschaftsdienlichen Spielweise. 12 Skorerpunkte und viel Eiszeit blieben aus den ersten beiden Jahren als Eishockeyprofi. Zum Saisonende war sich der Stürmer nicht zu schade, die Playoffs mit dem Farmteam, den Sterzing Broncos zu bestreiten (7 Spiele, 4 Punkte).

Simon Berger: „Wir müssen das letzte Jahr abhaken, nach vorne schauen und mit neuem Schwung durchstarten. Unser Ziel ist das Erreichen der Playoffs, wofür jeder einzelne alles geben wird. Am meisten freue ich freue mich jetzt schon auf eine ausverkaufte Arena und die Fans, die immer unser 7. Mann sind. Sie werden auch heuer wieder für eine großartige Stimmung und Kulisse sorgen!“

Nun greifen die 3 echten Puschtra Buibm an, um mit den Wölfen erfolgreich zu sein. Wie immer startet der HCP Anfang August in das Eistraining, das Trockentraining ist unter der Leitung von René Baur natürlich bereits in vollem Gange.