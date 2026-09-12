Pure Willenskraft: Tigers drehen Vorarlberg-Duell

Dornbirn. (PM HCT) Die HC Tigers haben im vorletzten Testspiel der Vorbereitung ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und sich bei den Pioneers Vorarlberg mit 5:4 behauptet.

Das Team von Headcoach Märt Eerme geriet mehrfach in Rückstand, ließ sich aber nie abschütteln und belohnte sich am Ende mit einem Sieg.

Dabei begann der Abend perfekt. Bereits nach 1:56 Minuten brachte David König die Tigers nach Vorarbeit von Philipp Pöschmann mit 1:0 in Führung. Doch die Pioneers antworteten deutlich. Marcus Kallionkieli glich in der 12. Minute aus, wenig später brachte Noah Serdachny die Hausherren erstmals in Front. Kurz vor der ersten Pause erhöhte Ville Immonen sogar auf 3:1. Ein Wirkungstreffer? Keineswegs.

Die Tigers kamen mit enormem Willen aus der Kabine. Philip Metzler verkürzte in der 24. Minute nach Vorarbeit von Mathias Haiböck auf 2:3. Nur wenige Minuten später nutzte Yannik Lebeda eine Überzahlsituation zum 3:3-Ausgleich. Wieder schlugen die Pioneers zurück. Logan Britt brachte die Gastgeber noch vor der zweiten Pause erneut in Führung. Doch auch dieser Rückschlag konnte die Tigers an diesem Abend nicht brechen.

Im Schlussdrittel dauerte es gerade einmal gut zwei Minuten, ehe Mathias Haiböck nach Zuspiel von Philipp Pöschmann und Gustav Lindström zum 4:4 traf. Spätestens jetzt war klar: Diese Mannschaft wollte dieses Spiel unbedingt. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Kampf um jeden Zentimeter Eis. Beide Teams schenkten sich nichts, die Partie wurde zunehmend emotionaler und körperbetonter. Dann kam die 55. Minute.

Roberts Lipsbergs war zur Stelle und traf nach Vorarbeit von Luis Ludin zum 5:4. Erstmals seit dem frühen 1:0 lagen die Tigers wieder vorne – und diesmal gaben sie diese Führung nicht mehr aus der Hand. Die Pioneers warfen in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne und nahmen ihren Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Doch die Tigers verteidigten ihren Vorsprung mit allem, was sie hatten, und brachten den Sieg über die Zeit.

Nach einer schwierigen Phase in der Vorbereitung zeigte die Mannschaft genau jene Eigenschaften, die es in der kommenden Saison brauchen wird: Moral, Widerstandsfähigkeit und den unbedingten Willen, ein Spiel auch nach Rückschlägen noch zu drehen. Ein Sieg in der Vorbereitung bleibt ein Sieg in der Vorbereitung. Aber manche Erfolge tun eben trotzdem besonders gut.

Pioneers Vorarlberg – HC Tigers 4:5 (3:1, 1:2, 0:2)

Tore HCT:

0:1 König (01:56/Pöschmann)

3:2 Metzler (23:21/Haiböck)

3:3 Lebeda (27:18/PP1, Lipsbergs, Lindström)

4:4 Haiböck (42:08/Pöschmann, Lindström)

4:5 Lipsbergs (54:42/Ludin)

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