Punktstarker StÃ¼rmer verpflichtet – Marius Klein wird ein Riverking

Landsberg. (PM HCL) Mit Marius Klein können die Riverkings einen weiteren starken Neuzugang präsentieren.

Der 31-jährige Stürmer wechselt vom Ligakonkurrenten EA Schongau in die Lechstadt. Marius Klein ist ein echtes Schongauer Eigengewächs, der fast seine gesamte sportliche Karriere in seiner Heimatstadt verbrachte. Lediglich zweieinhalb Jahre spielte er beim Oberligisten EV Füssen. Der 1,82 m große Linksschütze erzielte in der vergangenen Saison in 26 Spielen 48 Punkte und war damit zweitbester Scorer seines Teams.

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir wollten unbedingt noch einen punktstarken deutschen Stürmer verpflichten. Marius bringt alles mit, was wir benötigen, um auch in der kommenden Saison erfolgreich spielen zu können. Marius weiß, wo das Tor steht und ist auch ein guter Vorlagengeber. Er bringt genau die Erfahrung mit, die wir in unserer jungen Mannschaft brauchen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat.“

Marius Klein: „Die Entscheidung zum Weggang aus Schongau ist mir nicht leicht gefallen. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass es jetzt noch einmal Zeit für etwas Neues ist. Ich freue mich auf die Aufgabe in Landsberg. Es hat immer Spaß gemacht in Landsberg zu spielen. Landsberg ist eine Eishockeystadt mit vielen Fans und toller Stimmung im Stadion! Ich konnte bereits Teile des Teams kennen lernen und bin heiß auf die neue Saison. Wir wollen natürlich in die Play-Offs und uns im Vergleich zur abgelaufenen Saison steigern. Dazu will auch ich meinen Teil beitragen.“