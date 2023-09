PunktstÃ¤rkster Verteidiger der Landesliga: Daniel Hora wird ein LÃ¶we

Artikel anhören Waldkraiburg. (PM Löwen) Ein echter Transfercoup ist den Löwen für ihr Landesligateam der kommenden Saison geglückt. Aus der Landesliga, vom ESC Haßfurt...

Waldkraiburg. (PM Löwen) Ein echter Transfercoup ist den Löwen für ihr Landesligateam der kommenden Saison geglückt.

Aus der Landesliga, vom ESC Haßfurt „Hawks“ konnte die sportliche Leitung des EHC Waldkraiburg Daniel Hora in die Industriestadt locken. Hierbei entschied sich der Verteidiger trotz vieler Angebote, auch aus höheren Ligen, für die Löwen. Hora dürfte selbst unter Leuten, welche sich letztes Jahr nicht intensiv mit dem Geschehen in der Landesliga beschäftigten, ein Begriff sein.

So erzielte der Verteidiger in der abgelaufenen Saison für sein Team ganze 105 Punkte in der regulären Saison, welche sich in 15 Tore und ganze 90 Vorlagen aufschlüsseln. In fünf Play-Off-Spielen legte er noch einmal fünf Tore und sechs Torvorlagen nach. Mit diesen Werten war Hora auf Platz drei der Liga, hinter seinen Teamkollegen und Angreifern Sramek und Trübenekr. Insgesamt kommt er in sechs Jahren Landesliga auf einen Punktewert, der selbst so manchen Angreifer vor Neid erblassen lässt. Ganze 369 Punkte (76 Tore, 293 Vorlagen) verteilen sich hier auf 138 Spiele.

Nach Deutschland kam Hora während der laufenden Saison 2017/2018 nach seiner Dauerleihe an den tschechischen Zweit- und zuletzt Drittligaclub HC Most. Das Spielen erlernte er in der Jugend beim HC Litvinov (zu Deutsch: Leutensdorf), eine Stadt im Deutsch-Tschechischen Grenzgebiet. Nach seiner Zeit in der U20 des HC Litvinov und einigen Teilnahmen an internationalen Juniorenspielen, setzte sein Verein ihn sporadisch im Erstligateam ein. Die meiste Zeit jedoch wurde er an den Zweitligaclub HC Most entliehen, wo er in sechs Jahren und 217 Spielen auf einen für einen Verteidiger respektablen Wert von 53 Punkten kam.

Nun jedoch zieht es den 32-jährigen Tschechen nach sechs Jahren im Norden Bayerns in südlichere Gefilde, um dort sein Glück zu versuchen. Vom knapp 1,90m großen und 90kg schweren Defensivspieler erwartet sich der EHC Waldkraiburg eine Leader-Rolle in der Verteidigung. Ob er hier erneut eine Saison mit dreistelliger Punktzahl hinlegen kann, ist vorher selbstverständlich nicht abzusehen. Eine enorme Verstärkung für das Team kann und wird Daniel Hora aber in jedem Fall darstellen. aha