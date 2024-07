PunktstÃ¤rkster Verteidiger bleibt im Rudel â€“ Leon Axtner fÃ¼hrt die Defensive des MÃ¼nchner EK an

München. (PM MEK) Der letztjährige Kapitän des Münchner EK schnürt auch im kommenden Winter seine Schlittschuhe im Luchsbau. Leon Axtner wird weiterhin eine tragende...

München. (PM MEK) Der letztjährige Kapitän des Münchner EK schnürt auch im kommenden Winter seine Schlittschuhe im Luchsbau.

Leon Axtner wird weiterhin eine tragende Rolle in der Defensive der Landeshauptstädter spielen.

Beinahe wäre die Zeit von Leon im Luchsrudel viel zu früh zu Ende gegangen. Während der Corona-Saison 2021/22 zog sich der beim EC Peiting ausgebildete Verteidiger nach drei Pflichtspielen aus dem aktiven Trainings- und Spielbetrieb beim MEK zurück. Angesichts des pandemiebedingt mit einigen Schwierigkeiten verbundenen Winters hatten Mitspieler sowie sportliche Leitung natürlich volles Verständnis für die Entscheidung ihres Defenders. Als Leon in der darauffolgenden Saison 2022/23 wieder in das Luchsrudel zurückkehrte, zeigte er, dass er trotz der kurzen Vorsaison auf dem Eis nichts verlernt hatte.

Seit seiner Rückkehr holte Leon im schwarz-gelben Trikot stets das Beste aus sich heraus. In seiner Comeback-Saison 2022/23 glänzte er mit Zuverlässigkeit, physischem Spiel, einem feinen Händchen an der Scheibe und einem Auge für seine Mitspieler. Mit zehn Assists belegte er in der mannschaftsinternen Vorlagenwertung den zweiten Platz. In der darauffolgenden Spielzeit packte der abschlussfreudige Verteidiger noch eine Schippe drauf. Leon übernahm das Kapitänsamt und führte seine neue Rolle sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine auf hervorragende Art und Weise aus. Sportlich zeigte er erneut seine mittlerweile bestens bekannten Attribute auf dem Eis und belohnte sich außerdem endlich für seine offensiven Bemühungen. Kaum ein Luchs sucht so gern und so häufig den Torabschluss wie der Münchner Kapitän, der sich einem torlosen Jahr endlich wieder mehrfach in die Torschützenliste eintragen konnte. Leon bestritt alle sechzehn Pflichtspiele für den Münchner EK, erzielte vier Treffer und konnte neun weitere Tore vorbereiten.

Leon hat seine zweifelsohne beste Spielzeit im Luchsfell hinter sich und brennt darauf, mit seiner Mannschaft im kommenden Winter mehr Erfolg zu haben. Auch menschlich ist der stets gut gelaunte Verteidiger eine absolute Bereicherung für das Luchsrudel. Die sportliche Leitung des MEK samt Coach Markus Kiefl halten große Stücke auf ihrem letztjährigen Kapitän. Da beide Seiten sich gegenseitig enorm schätzen, war es eine naheliegende wie einfache Entscheidung, den gemeinsamen Weg fortzuführen. Wir bedanken uns für deine Treue, Leon, und freuen uns jetzt schon auf unsere nächste gemeinsame Eiszeit!