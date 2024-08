PunktstÃ¤rkster Neuluchs bleibt im MÃ¼nchner Westen â€“ Maximilian Deutzmann stÃ¼rmt weiter in der Landeshauptstadt

München. (PM MEK) Das Luchsrudel kann auch im kommenden Winter auf seinen zweitbesten Scorer der Vorsaison setzen. Stürmer Maximilian Deutzmann geht weiterhin für den...

München. (PM MEK) Das Luchsrudel kann auch im kommenden Winter auf seinen zweitbesten Scorer der Vorsaison setzen.

Stürmer Maximilian Deutzmann geht weiterhin für den Münchner EK aufs Eis.

Die Saison 2023/24 war für Max etwas komplett Neues. In all seinen Jahren als Eishockeyspieler war der gebürtige Kölner stets nahe seiner Heimat aktiv. Nach seinen ersten Schritten auf dem Eis beim ESV Bergisch Gladbach trat der Stürmer fast ausschließlich mit der TuS Wiehl an. Der eine Winter, den er nicht als Wiehler Pinguin verbrachte, war dafür umso erfolgreicher. In der Saison 2014/15 wurde er mit dem Kölner EC die deutsche Schülermeisterschaft erringen. Als frischgebackener Schülermeister kehrte er nach Wiehl zurück und spielte dort für einige Spielzeiten in der Regionalliga West, ehe er seinen Lebensmittelpunkt im Sommer 2023 nach München verlegte.

Nach einem Eishockeyleben in Nordrhein-Westfalen erkundete Max als Luchs nun erstmals die Eisflächen im Süden der Republik. Seine im Westen der Republik erlernten Fähigkeiten ließ der Stürmer auch 573 Kilometer weiter südlich unverzüglich aufblitzen. Max verfügt auf dem Eis über eine enorme Übersicht und kann das Spiel ausgezeichnet lesen. Entsprechend gerne und zielgenau setzt er seine Mannschaftskollegen mit dem perfekten Pass in Szene. Findet sich jedoch kein besser postierter Nebenmann, sorgt Max auch gerne selbst mit einem zielgenauen Handgelenkschuss für Torgefahr. Sowohl das Auflegen als auch das selbst Tore erzielen klappte in seinem ersten Jahr im Luchsbau auf Anhieb ausgezeichnet. In dreizehn Pflichtspielen erzielte Max sechs Tore und bereitete elf Treffer vor. Damit war der Kölsche Jung der beste Vorlagengeber und zweitbeste Punktesammler des Rudels.

Neben seinen Leistungen auf dem Eis hat sich Max zudem unverzüglich bestens in das Münchner Mannschaftsgefüge integriert und hat seinen neuen Verein während der zweiten Saisonhälfte als Assistenzkapitän repräsentiert. Es war also selbstverständlich, dass die sportliche Leitung des MEK einen sportlich wie menschlich vorbildlichen Eishockeyspieler wie Max weiterhin im Luchsrudel halten möchte. Da auch der Mittelstürmer selbst weiter mit den Luchsen aufs Eis gehen möchte, können wir mit Freude verkünden, dass Max auch im kommenden Winter in Schwarz-Gelb antreten wird.