Punktspielauftakt in der Eishockey Bayernliga: Erding Gladiators reisen nach Schweinfurt

Erding. (PM Gladiators) Das Warten hat ein Ende. Am Wochenende startet die Eishockey-Bayernligasaison.

Dabei geht die Schütz-Jirik Truppe am Sonntag gleich auf die längste Auswärtsfahrt nach Schweinfurt. In Franken wollen die Herzogstädter ab 18 Uhr beweisen, dass die gute Vorbereitung nicht täuschte. Fehlen werden auf alle Fälle die gesperrten Tobias Cramer, Tomas Plihal sowie Erik Modlmayr.

„Wir freuen uns auf den Auftakt, wissen aber auch um die Schwere des Spiels. Schweinfurt wird alles daransetzten, im ersten Heimspiel zu punkten. Wir müssen von der ersten Sekunde an mit voller Konzentration ans Werk gehen und unser Spiel spielen, unabhängig wie der Gegner agiert. Gelingt uns das, bin ich zuversichtlich, dass wir Punkte mitnehmen können.“, so Teamchef Schütz. Pressesprecher David Whitney ergänzt: „Die Vorbereitung war zufriedenstellend, hat aber letztendlich nichts zu bedeuten. Ab jetzt zählt es. Natürlich nehmen wir wahr, dass wir zu den Favoriten gezählt werden. Uns ist auch bewusst, dass wir einen Kader haben, mit dem wir vorne mitspielen können. Aber dennoch sollten wir von Spiel zu Spiel schauen. Zumal sich auch andere Mannschaften enorm verstärkt haben und während einer Saison viel Unvorhersehbares passieren kann.“

Die Mighty Dogs Schweinfurt haben im Sommer ihr Team um Trainer Andreas Kleider auf einigen Positionen verändert. So hofft man den Abgang des torgefährlichen Duos Hood-Sides durch die beiden tschechischen Kontingentspieler Cermak und Kubalik auffangen zu können. Gerade Cermak, der in der letzten Saison in der Regionalliga Nord in Salzgitter in 26 Spiele 97 Punkte (52 Tore, 45 Assist) verbuchen konnte, dürfte auch in der Bayernliga für Furore sorgen. Wie in den letzten Jahren verfügt Schweinfurt über eine kampfstarke Truppe, die gerade im heimischen Icedome nur schwer zu besiegen sein dürfte. Nicht täuschen lassen dürfen sich die Gladiators von der durchwachsenen Vorbereitung der Franken, die mitunter gegen die Landesligisten Hassfurt und Pegnitz verloren und einige Verletzungen zu beklagen hatten.

Das erste Heimspiel der Erding Gladiators steigt am Freitag, 20.10., 20 Uhr gegen den EHC Klostersee. Für die Partie gegen den ewigen Rivalen können Tickets online gekauft werden: https://erding-gladiators.reservix.de/events

