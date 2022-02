Punktgewinn nach 3:0 RÃ¼ckstand â€“ DSC verliert in HÃ¶chstadt nach PenaltyschieÃŸen

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC startete am Mittwochabend mit einem Punktgewinn aus der Coronapause. Vor 230 Zuschauern in Höchstadt unterlag die ersatzgeschwächte Truppe...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC startete am Mittwochabend mit einem Punktgewinn aus der Coronapause.

Vor 230 Zuschauern in Höchstadt unterlag die ersatzgeschwächte Truppe von Trainer Jiri Ehrenberger nach 3:0 Rückstand knapp mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Für DSC-Trainer Jiri Ehrenberger begann die Reise an den Aischgrund zunächst mit personellen Sorgen in der Abwehr, denn sowohl Ondrej Pozivil, als auch Phillip Messing fehlten coronabedingt neben dem bereits bekannten Ausfall von Thomas Greilinger. Die Deggendorfer, die erst am Vortag nach der Coronapause wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehrten, taten sich in den ersten Minuten schwer gegen laufstarke Alligators. In der vierten Spielminute belohnten sich die Hausherren mit dem 1:0 durch Maxim Kryvorutskyy. In den folgenden Minuten kam der DSC zwar besser in die Partie und erspielte sich selbst Tormöglichkeiten, die allerdings keinen Erfolg brachten. In der 14. Minute legten die Alligators nach. In einer Deggendorfer Drangphase fuhr der HEC einen Konter, bei dem Nikita Naumann den freistehenden Anton Seidel bediente, der zum 2:0 einschob. Die Franken waren nun am Drücker und legten in der 18. Minute einen weiteren Treffer nach. Dieses Mal war es Nikita Shatskiy, der vor dem Tor freigespielt wurde, Pielmeier umkurvte und zum 3:0 einschob. Doch der DSC steckte nicht auf und erzielte kurz vor der Pause seinen ersten Treffer. Eine Kombination über René Röthke und Cheyne Matheson vollendete Alex Grossrubatscher zum 3:1 Anschlusstreffer und Pausenstand.

Im zweiten Abschnitt fand der DSC deutlich besser in die Partie, stand defensiv besser und sorgte vor dem gegnerische Tor für Gefahr. Es dauerte jedoch bis zur 34. Minute, bis der Puck wieder im Tor zappelte. Von der blauen Linie brachte Paul Pfenninger die Scheibe Richtung Tor und René Röthke fälschte unhaltbar zum 3:2 Anschlusstreffer ab. Damit nicht genug, in der 39. Minute gelang schließlich der mittlerweile verdiente Ausgleich. Einen Konter über Nicolas Sauer und Cheyne Matheson vollendete Liam Blackburn, der am langen Pfosten den Puck über die Linie stocherte. Mit dem 3:3 ging es in die zweite Drittelpause.

Im Schlussdrittel warfen beide Mannschaften noch einmal alles in die Waagschale und kämpften um jeden Zentimeter Eis. Zwar hatten die Hausherren – auch bedingt durch Überzahlmöglichkeiten – Feldvorteile, doch ein ums andere Mal war bei Timo Pielmeier Endstation. Auch auf der Gegenseite ließ sich Benjamin Dirksen nicht überwinden, sodass das Spiel in die Verlängerung ging.

Dort konnte sich keine der beiden Mannschaften durchsetzen, sodass das Penaltyschießen entscheiden musste. Dort schwang sich Höchstadts Nikita Shatskiy zum Matchwinner auf und sicherte seinen Farben damit den Zusatzpunkt.

Bereits am kommenden Freitag geht es für den Deggendorfer SC mit den Ostbayernderby in Regensburg weiter. Spielbeginn ist um 20 Uhr.