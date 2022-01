Punktgewinn nach 0:4 RÃ¼ckstand: DSC unterliegt im PenaltyschieÃŸen

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC punktet auch im zweiten Spiel an diesem Wochenende. Gegen den Tabellenzweiten aus Rosenheim unterlag die Mannschaft von Trainer...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC punktet auch im zweiten Spiel an diesem Wochenende.

Gegen den Tabellenzweiten aus Rosenheim unterlag die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Sonntagabend vor 985 Zuschauern in der Festung an der Trat – nach zwischenzeitlichem 0:4 Rückstand – mit 4:5 nach Penaltyschießen.

Die Deggendorfer starteten gut in die Partie und erspielten sich früh einige gute Chancen, die jedoch alle von Christopher Kolarz im Starbulls-Tor zunichte gemacht wurden. In der sechsten Minute jedoch die kalte Dusche für den DSC. Im ersten Powerplay traf Manuel Edfelder für die Gäste zum 0:1. Doch damit nicht genug. Einen Lappsus in der Deggendorfer Hintermannschaft nutzte Brett Schaefer nur wenige Sekunden später zum 0:2. Die Hausherren wirkten sichtlich beeindruckt von den beiden Rosenheimer Treffern und kamen fortan nur zu wenigen Entlastungsangriffen. Die Starbulls blieben weiter im Vorwärtsgang und legten noch vor der Pause zum 0:3 nach. In der 17. Minute war es Brad Snetsinger, der vor dem Tor einen Pass von Dominik Daxlberger verwertete.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die oberbayerischen Gäste blieben über weite Strecken die spielerisch stärkere Mannschaft mit den besseren Torchancen. In der 35. Minute belohnten sich die Starbulls nach einer längeren Drangphase in der Deggendorfer Zone mit dem 0:4. Verteidiger Steffen Tölzer rückte von der blauen Linie auf und überwand Pielmeier aus kurzer Distanz zum 0:4 Pausenstand.

Im Schlussdrittel startete der DSC mit einem Powerplay und war prompt erfolgreich. Neuzugang Cheyne Matheson wurde wunderbar von Lukas Miculka bedient und der Kanadier traf zum frühen Anschlusstreffer. Für die Deggendorfer schien dies so etwas wie der Weckruf gewesen zu sein, denn von nun an ging es weiterhin nur in Richtung Starbulls-Tor. Exakt zwei Minuten nach dem 1:4 war es erneut Matheson, der sich auf der Außenbahn gut durchsetzte und Kolarz mit einem Schuss aus spitzen Winkel zum 2:4 überraschte. Als Liam Blackburn knapp eine Minute später gar auf 3:4 verkürzte, war plötzlich eine verloren geglaubte Partie wieder völlig offen. Und dem DSC gelang in der 55. Minute der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich. Leon Zitzer zog ab, traf SBR-Verteidiger Steffen Tölzer und der Puck fand den Weg über den mittlerweile eingewechselten Mechel hinein ins Rosenheimer Tor.

Die Partie ging in die Verlängerung und auch dort fiel kein Treffer. Das Penaltyschießen musste entscheiden und dort behielt Rosenheims Brad Snetsinger kühlen Kopf und entschied die Partie für seine Farben.

Nach dem tollen Comeback geht es für den Deggendorfer SC bereits am Dienstag weiter mit der nächsten Partie. Dann trifft die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger auswärts um 19:30 Uhr auf den EC Peiting.

Nur zwei Punkte in Deggendorf nach 4:0-Führung

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim haben beim 5:4-Auswärtssieg in Deggendorf am Sonntagabend zwei Punkte erbeutet, aber eine bis zur zweiten Pause herausgearbeitete 4:0-Führung verspielt.

Die Gastgeber entschieden das dritte Drittel noch mit 4:0 für sich und durften sich zumindest über einen Zähler freuen. Nach einer torlosen Verlängerung musste der Shout Out entscheiden. Brad Snetsinger verwandelte dabei gleich zwei Versuche souverän und sichert den Grün-Weißen damit den Zusatzpunkt.

Beim Deggendorfer SC fehlte mit Thomas Greilinger ein ganz wichtiger Spieler, Starbulls-Coach John Sicinski konnte hingegen nur auf einen von drei im Kader stehender Kontingentsspieler zurückgreifen. Bei Curtis Leinweber fehlte im Rahmen des „Return-To-Play-Protokolls“ noch das grüne Licht für einen Einsatz und der neu verpflichtete Brock Trotter musste angeschlagen passen. Wieder dabei war bei den Grün-Weißen Manuel Edfelder, der sich auch gleich in die Torschützenliste eintrug: Beim ersten Rosenheimer Überzahlspiel versenkte er einen Rückpass von Alexander Höller per Direktabnahme zum 0:1 (6.). Keine halbe Minute später erhöhte Rosenheims Neuzugang Brett Schäfer – Geburtsort übrigens Deggendorf – auf 0:2. Zwei Akteure der Hausherren behinderten sich im Spielaufbau an der eigenen blauen Linie gegenseitig, Schäfer spritze dazwischen und überwand DSC-Torwart Timo Pielmeier mit einem satten Flachschuss (6.). Maximilian Hofbauer und Kevin Slezak hatten in den nächsten Szenen sogar das 0:3 auf dem Schläger (7.), das schließlich Brad Snetsinger nach herrlichem Rückpass von Dominik Daxlberger in der Schlussphase des ersten Drittels gelang (17.).

Die Rosenheimer Drei-Tore-Führung zur ersten Pause war verdient. Die Hausherren hatten zwar die ersten Spielminuten bis zum 0:1 klar dominierten, danach aber kaum noch Mittel gefunden, die Starbulls in Verlegenheit zu bringen. Im zweiten Spielabschnitt ging es dagegen hin und her, jedoch mit den besseren Torchancen auf Rosenheimer Seite. DSC-Keeper Pielmaier rettete zweimal stark gegen Zack Phillips (23./27.), musste aber hinter sich greifen, als Steffen Tölzer von der blauen Linie vor das Tor fahren und per Rückhand abschließen konnte – 0:4 (35.). Snetsinger und Phillips hatten die Deggendorfer Defensive aus den Angeln gehoben und die von Tölzer genutzte Lücke hergestellt.

Mit drei Toren binnen drei Minuten stellten die Hausherren zu Beginn des dritten Drittels den Anschluss her. Zunächst netzte der Kanadier Cheyne Mathesonin seinem Premieren-Spiel für den DSC im Powerplay nach Rückpass Lukas Miculka zum 1:4 ein (42.). Mit einem verdeckten Flachschuss aus spitzem Winkel verkürzte derselbe Spieler auf 2:4 (44.). Einen schönen Spielzug gegen in dieser Phase vor allem defensiv wenige souveräne Starbulls über Miculka und Rene Röthke vollendete Liam Blackburn per Rückhand zum 3:4 (45.). John Sicinski („ich wollte die Mannschaft damit wachrütteln“) holte seinen dabei getunnelten Torwart Christopher Kolarz, der in den ersten beiden Spielabschnitten souverän und sicher spielte, vom Eis und schickte Andreas Mechel zwischen die Pfosten. Während Mechel bei einem Deggendorfer Überzahlspiel den vierten Rosenheimer Gegentreffer mit guten Paraden verhinderte, ließ Snetsinger nach Idealvorlage des von der Strafbank zurückkehrenden Phillips frei vor Torwart Pielmeier das 3:5 liegen (49.).

Höchst kurios fiel der späte Deggendorfer Ausgleich: Ein harmloser Schuss von Leon Zitzer prallte an die Schulter des einen Meter neben dem Rosenheimer Tores stehenden Steffen Tölzer und fand per Bogenlampe über Torwart Mechel hinweg den Weg an den Pfosten und von dort über die Torlinie zum 4:4 (55.). Weniger Glück hatte Snetsinger, der in der letzten Minute der regulären Spielzeit mit einem satten Schuss an der Latte des Deggendorfer Tores scheiterte. Im Shout Out überwand Snetsinger den Deggendorfer Torwart dann aber gleich zweimal auf souveräne Art und Weise, während auf Deggendorfer Seite Mark Heatley einmal traf, bei seinem zweiten Versuch aber an Mechel scheiterte. Matheson und Miculka für die Hausherren sowie Höller und Slezak für die Starbulls vergaben ihre Schüsse.

Fazit von Starbulls-Cheftrainer John Sicinskis nach der Partie: „Ich freue mich über den Zusatzpunkt, aber es ist ärgerlich, dass wir eine 4:0-Führung aus der Hand gegeben haben. Wir haben bekommen, was wir verdient haben. Wir waren defensiv nicht stabil genug. Das Überzahltor zu Beginn des letzten Drittels hat Deggendorf das Momentum gegeben.“

Bereits am Mittwoch geht es für die Starbulls Rosenheim in der Eishockey-Oberliga Süd mit einem Heimspiel weiter. Zu Gast im ROFA-Stadion (Spielbeginn 19:30 Uhr) sind die Aischgrund Alligators vom Höchstadter EC.