Punktgewinn in Memmingen â€“ DSC muss sich nach PenaltyschieÃŸen geschlagen geben

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste am Freitagabend seine zweite Saisonniederlage hinnehmen.

Vor 2860 Zuschauer in der ALPHA COOLING-Arena am Hühnerberg unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger in einer umkämpften Partie mit 5:4 nach Penaltyschießen.

Vor der Partie gab es noch eine schlechte Nachricht aus der medizinischen Abteilung. Stürmer Marco Baßler fehlte kurzfristig verletzt. Über die Ausfalldauer müssen weitere Untersuchungen zeigen. Zudem gesellte sich Youngster Leon Draser in die Reihe der Ausfälle.

Die Indians kamen gut aus der Kabine und setzten dem DSC früh zu. Die Deggendorfer behielten kühlen Kopf, überstanden die anfängliche Memminger Drangphase und schlugen in der fünften Minute eiskalt zu: Jaroslav Hafenrichter verwertete seinen eigenen Abpraller zur 0:1 Führung. Zwar waren die Schwaben um eine schnelle Antwort bemüht, konnten Timo Pielmeier im ersten Abschnitt aber nicht überwinden. Auf der Gegenseite legten die Deggendorfer in der 20. Minute nach. Hafenrichter bediente im Powerplay Antonin Dusek, der trocken ins rechte Eck zum 0:2 Pausenstand erhöhte.

Im zweiten Drittel gab es für die Fans beider Mannschaften ein echtes Offensivfeuerwerk zu bestaunen. Zunächst glichen die Indians durch einen Doppelschlag im Powerplay durch Schaefer (26.) und Spurgeon (28.) auf 2:2 aus. Doch der DSC behielt kühlen Kopf, wehrte das Memminger Momentum ab und ging in der 32. Minute erneut mit 2:3 in Führung. Einen schnell vorgetragenen Konter vollendete Alex Grossrubatscher auf Zuspiel von Curtis Leinweber. Und eben jener Leinweber war es, der in der 34. Minute in seiner unnachahmlichen Art per Rückhand das 2:4 erzielte, was gleichermaßen den Spielstand nach 40 Minuten darstellte.

Im Schlussabschnitt warfen die Indians noch einmal alles in die Waagschale und drückten den DSC in die Defensive. Die Hausherren wurden für ihre Mühen belohnt und erzwangen die Verlängerung. Zunächst brachte Tyler Spurgeon seine Farben in der 55. Minute auf ein Tor heran und 15 Sekunden vor Ende der Partie glich Markus Lillich zum 4:4 aus.

In der Verlängerung konnte kein Sieger ermittelt werden, sodass das Penaltyschießen entscheiden musste. Dort schwang sich Memmingens Linus Svedlund zum Matchwinner auf und sicherte den Indians den Zusatzpunkt.

Am Sonntag kommt es für den Deggendorfer SC zum letzten Heimspiel vor der Deutschland-Cup-Pause. Zu Gast in der Festung an der Trat sind die Heilbronner Falken.

