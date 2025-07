Punktesammler Krzak und EigengewÃ¤chs Hartmann bleiben beim ERC

Sonthofen. (PM ERC) Über diese Vertragsverlängerungen dürften sich die Fans des ERC freuen: Gleich zwei Publikumslieblinge bleiben den Oberallgäuern treu – sowohl der tschechische Verteidiger Filip Krzak, als auch der Stürmer Jochen Hartmann werden auch in der kommenden Landesliga-Spielzeit das Trikot des ERC Sonthofen überstreifen.

Filip Krzak wurde in seiner ersten Saison direkt zu einem Leistungsträger im Kader. In insgesamt 32 Partien (Hauptrunde und Playoffs) sammelte der Tscheche bärenstarke 36 Punkte, darunter elf Tore und 25 Assists. Krzak war damit viertbester Scorer der Sonthofer – und das als Verteidiger. Eingewöhnungszeit benötigte der 25-Jährige keine: Von Beginn an übernahm er Verantwortung im Abwehrverbund und ging über 60 Minuten stets voran mit unbändiger Laufarbeit und einem guten Auge für den Nebenmann voran.

Krzak ist in der Kleinstadt Třinec im Osten Tschechiens nahe der polnischen Grenze geboren. In seiner Jugend spielte er für den HC Ocelaři Třinec, wo er sein Team als Juniorenkapitän zu Gold führte. Er absolvierte über 250 Spiele in der zweiten tschechischen und französischen Liga. Der Verteidiger wechselte vor einem Jahr von Skautafélag Reykjavikur aus der isländischen Liga an die Iller.

Mit Jochen Hartmann, der in der abgelaufenen Spielzeit in insgesamt 27 Meisterschaftsspielen elf Punkte (vier Treffer, sieben Vorlagen) für den Erfolg seines Teams beigesteuert hat, verlängert ein echtes Eigengewächs des ERC seinen Vertrag. Seine Grundausbildung durchlief der gebürtige Sonthofer bei seinem Heimatverein, bevor der Stürmer dann in die Nachwuchsabteilung des EV Füssen wechselte, bei der er auch im Aufgebot der Füssener DNL2-Mannschaft stand.

Nach einem Intermezzo bei den Eisbären Oberstdorf und für die Spielgemeinschaft Oberstdorf/Sonthofen kehrte der Linksschütze 2021 zu seinem Heimatverein zurück. Mit seiner guten Schuss- und Stocktechnik, seiner Laufbereitschaft und seinem Kampfgeist möchte Hartmann auch in der kommenden Landesliga-Spielzeit zum Erfolg seines ERC beitragen.

Die gesamte ERC-Familie freut sich, dass diese beiden sympathischen Spieler auch nächste Saison im Eisstadion an der Hindelanger Straße auflaufen werden.

Der ERC Sonthofen wird in den kommenden Wochen regelmäßig über Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen informieren.

Der Kader des ERC Sonthofen (Stand: 01.07.2025)

Torhüter: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Abwehr: Robin Berger, Pascal Kröber (neu), Filip Krzak, Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Sturm: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jochen Hartmann, Fabian Zeiske, Philipp Zeiske

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV