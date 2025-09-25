Punkten ist Pflicht: Indians gegen Passau und Füssen gefordert

Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen empfängt am Freitagabend (20 Uhr) die Passau Black Hawks am Hühnerberg.

Der ECDC, welcher den jährlichen Blaulichttag an diesem Abend ausrichtet, will den zweiten Heimsieg einfahren, ehe es am Sonntag nach Füssen geht. Blaulicht-Organisationen sind zur Partie eingeladen, Tickets können bereits im VVK erworben werden.

Nachdem Auftaktsieg gegen Erding und der Overtime-Niederlage gegen Stuttgart will der ECDC mit einer überzeugenderen Leistung wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Die Memminger mussten zuletzt krankheitsbedingt auf Angreifer Markus Lillich verzichten, dieser könnte wieder ins Line-Up zurückkehren. Tyler Spurgeon feierte bereits am Sonntag sein Saisondebüt, als er, erstmals als Deutscher Staatsbürger, für die Rot-Weißen aufs Eis ging.

Am Freitag findet, im Rahmen der Partie gegen Passau, auch der jährliche Blaulichttag beim ECDC statt. Ehrenamtliche Hilfskräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehren und anderen Organisationen sind zum Spiel gegen die Niederbayern eingeladen und können den dritten Oberliga-Spieltag kostenlos am Hühnerberg verfolgen. Wie in den Jahren zuvor dürften auch 2025 wieder mehrere hundert Einsatzkräfte teilnehmen.

Die Gegner: Passau (Heimspiel, Freitag, 20 Uhr)

Die Gäste aus Niederbayern kommen mit einer Bilanz von einem Sieg nach Overtime sowie einer Niederlage in die Maustadt. Das anspruchsvolle Startprogramm der Black Hawks führte sie zuerst nach Heilbronn, wo es ein 1:4 am ersten Spieltag gab. Im Heimspiel danach konnte aber Bad Tölz nach Verlängerung besiegt werden, was zu einem insgesamt doch guten Auftakt in die neue Spielzeit führte. Gefährlichster Akteur ist bislang Kontingentspieler Brendan Harrogate, der vier Scorerpunkte aufweist. Mit Andrew Schembri und Rene Röthke verfügt Passau außerdem über starke Routiniers. Ex-Indianer Marco Eisenhut hütet das Tor der Schwarz-Roten.

Füssen (Auswärtsspiel, Sonntag, 18 Uhr)

Der EVF geht mit einem Zähler aus zwei Partien ins kommende Wochenende. Die Allgäuer mussten sich Absteiger Selb geschlagen geben, holten anschließend in Bayreuth aber einen Zähler. Die Schwarz-Gelben konnten mit Bauer Neudecker einen der gefährlichsten Angreifer der Liga halten, auch Kapitän Julian Straub ist weiterhin für seinen Heimatclub aktiv. Zu überwinden gilt es am Sonntag Stammtorhüter Benedikt Hötzinger, der hinter Ex-Indianer Henry Homann den Kasten versuchen wird sauber zu halten. Spannend beim EVF sind außerdem mehrere Förderlizenzspieler aus Kaufbeuren, die den Kader von Trainer Daniel Jun ergänzen. Ein Bus zur Partie wird eingesetzt, traditionell werden zahlreiche Memminger den Weg an den Kobelhang mit antreten.

Die Partie am Freitag startet um 20 Uhr, Karten sind bereits im Vorverkauf sowie dann auch an den Abendkassen erhältlich. Es wird auch im zweiten Heimspiel der Saison eine Kulisse von mehr als 2000 Zuschauern erwartet.

