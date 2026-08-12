Punktemacher wechselt in den Vogelsberg

Lauterbach. (PM Luchse) Die Kaderplanung der Lauterbacher Luchse ist vorerst abgeschlossen.

Mit Jesse Lottonen besetzen die Luchse die letzte offene Kaderstelle mit einem Importspieler – und holen sich damit einen echten Punktemacher in den Vogelsberg.

Der 24-jährige Finne wechselt von den Eisbären Heilbronn zu den Luchsen, für die er künftig mit der Rückennummer 13 im Sturm auflaufen wird. Lottonen ist dabei kein reiner Spezialist, sondern kann sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel überzeugen – eine Flexibilität, die dem Luchse-Sturm sowohl an Qualität als auch an taktischen Optionen deutlich mehr Variabilität verleiht.

Seine Eishockeyausbildung erhielt Lottonen an verschiedenen Standorten in seiner finnischen Heimat. International aktiv war er erstmals ab der Saison 2023 – zunächst in der dritten schwedischen Liga, wo er in 25 Spielen starke 37 Punkte sammelte. Ein Jahr später ging es in die zweite dänische Liga, in der er erneut in 25 Partien auf dem Eis stand und dabei 32 Zähler verbuchte.

Vergangene Saison ging Lottonen dann den Schritt nach Deutschland und schnürte für die Eisbären Heilbronn in der Regionalliga erstmals hierzulande die Schlittschuhe. Das Ergebnis spricht für sich: In 21 Spielen erzielte er 20 Tore und legte 21 weitere Treffer auf – starke 41 Punkte in einer Debütsaison in Deutschland.

Mit Lottonen steht den Luchsen für die kommende Spielzeit ein erfahrener und torgefährlicher Angreifer zur Verfügung, mit dem die Kaderplanung nun steht. Beim Vorbereitungswochenende Ende August haben dennoch weiterhin einige Spieler die Chance, sich einen Platz im finalen Aufgebot zu sichern.

283 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht