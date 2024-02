Punktejagd geht weiter: Indians empfangen Passau

Memmingen. (mfr) Im vorletzten Hauptrunden-Heimspiel bekommt es der ECDC Memmingen am Freitagabend (20 Uhr) mit den Passau Black Hawks zu tun. Drei Punkte sind...

Drei Punkte sind Pflicht, wenn die Indians ihre gute Ausgangslage im Kampf um das Heimrecht erhalten wollen. Das Spiel in Deggendorf am Sonntag (16 Uhr) komplettiert dann das Niederbayern-Wochenende der Rot-Weißen.

Mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Garmisch gehen die Indianer in das kommende Wochenende der Oberliga-Süd. Sieben Spiele stehen für die Memminger noch auf dem Plan, nur noch zwei davon werden am heimischen Hühnerberg ausgetragen. Das erste der noch offenen Spiele findet schon am Freitag statt. Mit den Fans im Rücken wollen die Maustädter dann die Passau Black Hawks punktlos wieder in die Heimat entlassen. Zwei Tage später dürften die Früchte beim Drittplatzierten in Deggendorf noch höher hängen, doch auch dort sind die Indianer sicherlich nicht ohne Chance. Während der Woche wurde bekannt, dass der dritte Torhüter Luca Ganz, auf eigenen Wunsch, nach Leipzig wechselt, da hier die Aussicht auf Spielzeit größer scheint. Lubor Pokovic, der sich einer Operation unterziehen muss, fällt ebenso weiter aus, wie Angreifer Oliver Ott. Lediglich bei Leon Häring ist ein Comeback mittlerweile im Bereich des Möglichen. Da am vergangenen Wochenende mehrere Akteure krankheitsbedingt entweder ausgefallen sind oder nicht ihr ganzes Leistungsvermögen abrufen konnten, hoffen die Rot-Weißen hier auf möglichst gute Voraussetzungen, um mit vollem Einsatz die Punkte einzufahren.

Die Gegner

Passau (Heim: Freitag, 20 Uhr):

Die Niederbayern waren zuletzt auch personell arg gebeutelt. Eine Krankheitswelle sorgte sogar für eine Spielabsage am Freitag, zwei Tage später konnten die Black Hawks in Stuttgart jedoch wieder gewinnen. Für die Gäste dürfte es in der Tabelle nur noch wenig Hoffnung auf die Playoffs geben. Der EV Füssen ist den Schwarz-Roten mittlerweile enteilt und scheint sich den letzten Pre-Playoff-Platz gesichert zu haben. Die Passauer haben die Planungen für das kommende Jahr daher schon gestartet und den Vertrag mit Headcoach Thomas Vogl verlängert. Mit den Angreifern Arturs Sevcenko, Liam Blackburn und Nicolas Sauer stehen ihm mehrere gute Angreifer zur Verfügung. Mit vollem Aufgebot können die Niederbayern definitiv gefährlich werden, wer von den zuletzt ausgefallenen Akteuren die Reise mit antritt, wird sich wohl erst recht kurzfristig entscheiden.

Deggendorf (Auswärts: Sonntag, 16 Uhr):

Am Sonntag, zu ungewohnt früher Uhrzeit, sind die Indianer dann beim Deggendorfer SC zu Gast. Der Drittplatzierte der Oberliga-Süd kämpfte in den letzten Wochen mit enormen Verletzungssorgen, die auch zahlreiche Punkte kosteten. Vor allem der Ausfall von Top-Torhüter Timo Pielmeier schmerzte sehr und konnte vom dezimierten Team nicht kompensiert werden. Auf die anhaltende Verletzungsmisere, am letzten Wochenende fehlten u.a. die Topspieler Miculka, Schopper und Leinweber, reagierten die Niederbayern mit den Verpflichtungen von Martin Heinisch und Marco Baßler. Trotzdem schmolz das Punktepolster auf Rang 4, bzw. 5 immer weiter. Im Moment stehen die Indians noch 9 Zähler hinter dem DSC, mit einem Erfolg im direkten Duell könnte zumindest noch etwas Spannung aufkommen. Die bisherigen Vergleiche waren auf jeden Fall immer hart umkämpft. Zuhause gab es für den ECDC eine knappe Niederlage sowie einen Sieg. Im einzigen Spiel in Deggendorf ging es in die Overtime.

Für die kommende Partie wird auch wieder ein Fanbus eingesetzt, Anmeldungen werden weiterhin unter Tel. +49 160 7856269 entgegengenommen. Abfahrt ist bereits um 11:45 Uhr am BBZ.