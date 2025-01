Punkte sollen her: Indians gegen Stuttgart gefordert

Memmingen. (PM Indians) Mit Schwung in das neue Jahr 2025. Der ECDC Memmingen empfängt am Freitagabend um 20:00 die Stuttgart Rebels in der ALPHA COOLING-Arena.

Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Zum ersten Spiel des neuen Kalenderjahres treffen die Indians auf die Rebels aus Stuttgart. Die Gäste befinden sich aktuell mit 22 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Oberliga-Süd. Das Team von Trainer Jan Melichar bewies sich dennoch als kampfstarke Truppe, die es einigen Gegnern in dieser Saison bereits schwer machte. Trotz vier Niederlagen in Serie will man den Indians alles abverlangen. Bester Scorer im Team ist der kürzlich zum Sportdirektor ernannte Matthew Pistilli. Dahinter befinden sich zwei Ex-Indianer. Sofiene Bräuner und Jannik Herm stehen ebenfalls ganz oben auf der Scorerliste. Das Goalie-Gespann bilden Jonas Gähr und Keanu Salmik. Mit Adam Schusser aus Weiden holten sich die Gäste aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt einen routinierten Verteidiger in ihre Reihen.

Bereits zwei Mal duellierten sich die Indians und die Rebels in dieser Saison. In beiden Partien behielt der ECDC souverän die Oberhand. Die Indianer wollen mit einem weiteren Heimsieg wichtige Punkte einfahren, um weiterhin ganz oben in der Tabelle mitzumischen.

Karten für die Partie gegen den Stuttgarter EC sowie alle Spiele im Januar sind nun online im VVK erhältlich.

