Pulverturm statt Schlossturm: Straubing Tigers verpflichten Filip Varejcka

Straubing. (PM Tigers/EM) Die Straubing Tigers haben einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen: Filip Varejcka wird in der Saison 2025/26 das Trikot der Straubing Tigers tragen.

Der 24-jährige Stürmer stammt aus dem Red Bull-Nachwuchs und stand zuletzt beim EHC Red Bull München unter Vertrag. Varejcka bringt viel Energie und Tempo ins Spiel und gilt als vielseitiger Angreifer mit weiterem Entwicklungspotenzial. Nach seiner Ausbildung in Salzburg sammelte er zunächst Spielpraxis in der AlpsHL und der ICE Hockey League, bevor er den Sprung in die PENNY DEL schaffte.

„Filip bringt genau die Attribute mit, die wir uns für unsere Offensive wünschen: Er ist schnell, technisch versiert und ehrgeizig. Wir freuen uns darauf, ihn bei uns weiterzuentwickeln und gemeinsam mit ihm den nächsten Schritt zu gehen“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

„Ich wollte nach vier Jahren bei Red Bull München eine größere Rolle übernehmen und mehr Erfahrung sammeln – auch, um für mich selbst den nächsten Schritt zu machen“, erklärt Filip Varjecka bei seiner Vorstellung. „Ich freue mich auf die Herausforderung in Straubing.“

Auch die Straubing Tigers freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Filip Varejcka und heißen ihn herzlich willkommen am Pulverturm.

Bis zum sportlichen Abstieg der Düsseldorfer EG wurde Filip Varejcka als sicherer Zugang bei der DEG gerüchtet. Er galt als einer der begehrtesten jungen deutschen Angreifer.

