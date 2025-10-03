Pünktlich zum Start: Das sind die Titelfavoriten der NHL-Saison 2025/26!

Anzeige

Ab dem 7. Oktober fliegen wieder die Scheiben – und erneut geht es in den Kampf um den Stanley Cup. Der Vorfreude der Fans weltweit ist sehr groß, da es gleich mehrere Teams gibt, die den Thron der Florida Panthers im Visier haben. Mitten im Geschehen: Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers, die nach zwei knapp verlorenen Endspielen endlich den letzten Schritt in Richtung Trophäe gehen möchten.

Verletzungsprobleme beim amtierenden Meister

Verglichen mit dem Vorjahr hat sich im engsten Favoritenkreis nichts geändert: Der zweifache Meister Florida Panthers und die Edmonton Oilers stehen erneut im Fokus. Doch der Weg zum Stanley Cup wird alles andere als leicht – insbesondere für den amtierenden Meister. Kapitän Aleksander Barkov wird voraussichtlich die gesamte reguläre Saison verpassen, während Stürmer Matthew Tkachuk vermutlich erst im Dezember einsatzbereit sein wird. Trotz dieser Rückschläge ist es den Panthers gelungen, wichtige Leistungsträger wie Aaron Ekblad, Brad Marchand und Sam Bennett zu halten – und Sergei Bobrovsky im Tor ist weiterhin auf Top-Niveau. Ob das reicht, bleibt abzuwarten – klar ist aber: Die Panthers haben die Qualität, um erneut ganz oben mitzuspielen.

Edmonton Oilers als der Topfavorit

Ausländische Buchmacher, die keine Wettsteuer beim Tippen haben, geben den Edmonton Oilers etwas bessere Chancen auf die Trophäe. Nachdem der ultimative Preis zwei Mal in Folge knapp verpasst wurde, ist der Hunger nach der Meisterschaft in Kanada so hoch wie selten zuvor. Angeführt von Connor McDavid und Leon Draisaitl verfügen die Oilers über ein nahezu unschlagbares Duo, doch die Niederlagen in den Playoffs zeigen ein größeres Problem auf: Top-Talente allein reichen nicht aus, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Demzufolge wählte GM Stan Bowman im Sommer einen logischen Ansatz: Der Vertrag von Defensivspieler Evan Bouchard wurde verlängert, während die Verpflichtungen von Andrew Mangiapane und Ike Howard zusätzliche Tiefe in die Sturmreihe bringen sollen. Das Fundament steht und alles ist bereit für einen weiteren Anlauf Richtung Meisterschaft.

Die größten Herausforderer im Westen

Insbesondere in der Western Conference gibt es ein paar Teams, die zweifellos das Zeug dazu haben, die Liga ordentlich aufzumischen. Im Fokus stehen die Vegas Golden Knights, die in der vergangenen regulären Saison auf dem Papier besser waren (+0,68 Tor-Differential pro Spiel) als in ihrer Meistersaison 2023 (+0,52). Der Hauptgrund für Optimismus in Vegas ist die Verpflichtung des Starspielers Mitch Marner, der Ende Juni im Rahmen eines Sign-and-Trade-Deals von Toronto kam. Der Offensivspieler kommt nach der besten Saison in seiner Karriere (27 Tore; 75 Assists), sodass die großen Erwartungen auf ganzer Linie berechtigt sind.

Auch die Colorado Avalanche sind keineswegs zu unterschätzen. Nathan MacKinnon und Cale Makar waren zuletzt nicht zu stoppen. Tatsächlich erzielten sie zusammen in den vergangenen zwei Saisons 438 Punkte – die höchste Ausbeute eines Stürmer-Verteidiger-Duos in aufeinanderfolgenden Jahren seit mehr als drei Jahrzehnten. Mit diesem Talent im Kern – verstärkt von Brock Nelson, Brent Burns und Victor Olofsson – könnten die Colorado Avalanche einen weiteren Anlauf auf den Titel starten.

Titelanwärter aus der Eastern Conference

An Titelambitionen mangelt es auch in der Eastern Conference nicht. Große Erwartungen hat man vor allem von Tampa Bay. Das Team hat den Durchbruch bereits geschafft, gewann zwei Stanley Cups – 2020 und 2021 – und erreichte 2022 noch einmal das Finale. Und gerade als es so aussah, als würde dieser dynastische Lauf zu Ende gehen, meldeten sich die Lightning in der Saison 2024/25 zurück – mit dem besten Tor-Differential pro Spiel seit 2018/19 (+0,91). In der kommenden Saison verfügen die Lightning weiterhin über einen der talentiertesten Kader der Liga. Irgendwann werden Nikita Kucherov, Andrei Vasilevskiy, Victor Hedman und Jake Guentzel langsamer werden. Doch bis dahin hat dieses Team nach wie vor das Potenzial, sich mit den anderen Titelanwärtern zu messen.

Ein weiterer gefährlicher Harusforderer in dieser Conference sind die Carolina Hurricanes. Trotz sieben aufeinanderfolgender Playoff-Teilnahmen hat Carolina mit 44 Siegen nie den Sprung ins Stanley-Cup-Finale geschafft. In dieser Zeit erreichte das Team in zwei der vergangenen drei Saisons das Eastern-Conference-Finale, konnte aber nicht weiterkommen. Der Optimismus rührt vor allem von den Neuzugängen her. Der neue Stürmer Nikolaj Ehlers dürfte für frischen Offensivschwung sorgen, während der durch einen Trade verpflichtete K’Andre Miller und Nachwuchsspieler Alexander Nikishin dieser ohnehin schon starken Abwehr noch mehr Perspektive verleihen und aus Carolina einen gefährlichen Herausforderer machen.

