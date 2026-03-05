Publikumsliebling verlängert bei den Fischtown Pinguins

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzen weiter auf die Geschwindigkeit und Leidenschaft in der Offensive: Stürmer Nino Kinder hat seinen Vertrag bei den Seestädtern verlängert.

Der 24-jährige Linksschütze mit der Trikotnummer #8 läuft seit 2021 für Fischtown auf und hat sich mit seiner energiegeladenen Spielweise, hohem Tempo und kompromisslosem Forechecking zu einem festen Bestandteil des Teams – und zu einem echten Fan-Favoriten – entwickelt.

„Nino steht exemplarisch für den Weg, den wir in Bremerhaven gehen wollen: Entwicklung, Tempo, hohe Arbeitsrate und eine echte Team-First-Mentalität. Er hat sich in unserer Organisation Schritt für Schritt zum Stammspieler entwickelt, bringt genau die Energie in unser Spiel und ist sportlich wie persönlich in den vergangenen Jahren enorm gereift. Umso mehr freut es uns, dass er sich weiterhin zu Fischtown bekennt“, sagt Sportdirektor Sebastian Furchner.

Kinder, geboren in Berlin (182 cm, 82 kg), bringt neben seiner DEL-Erfahrung auch Erfahrung aus den Nachwuchs- und Seniorennationalmannschaften mit. In der laufenden Saison bestätigt er seinen positiven Trend und liefert wichtige Akzente in der Bremerhavener Offensive.

Nino Kinder: „Ich bin sehr froh, verlängert zu haben. Ich fühle mich in Bremerhaven unglaublich wohl und kann es kaum erwarten, in mein sechstes Jahr in Fischtown zu starten.“