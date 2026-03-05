Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Fischtown Pinguins Publikumsliebling verlängert bei den Fischtown Pinguins
Fischtown PinguinsTransfer-News

Publikumsliebling verlängert bei den Fischtown Pinguins

5. März 20261 Mins read73
Share
Nino Kinder von den Fischtown Pinguins Bremerhaven - © Mathias Renner / City-Press
Share

Bremerhaven. (PM Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzen weiter auf die Geschwindigkeit und Leidenschaft in der Offensive: Stürmer Nino Kinder hat seinen Vertrag bei den Seestädtern verlängert.

Der 24-jährige Linksschütze mit der Trikotnummer #8 läuft seit 2021 für Fischtown auf und hat sich mit seiner energiegeladenen Spielweise, hohem Tempo und kompromisslosem Forechecking zu einem festen Bestandteil des Teams – und zu einem echten Fan-Favoriten – entwickelt.

„Nino steht exemplarisch für den Weg, den wir in Bremerhaven gehen wollen: Entwicklung, Tempo, hohe Arbeitsrate und eine echte Team-First-Mentalität. Er hat sich in unserer Organisation Schritt für Schritt zum Stammspieler entwickelt, bringt genau die Energie in unser Spiel und ist sportlich wie persönlich in den vergangenen Jahren enorm gereift. Umso mehr freut es uns, dass er sich weiterhin zu Fischtown bekennt“, sagt Sportdirektor Sebastian Furchner.

Kinder, geboren in Berlin (182 cm, 82 kg), bringt neben seiner DEL-Erfahrung auch Erfahrung aus den Nachwuchs- und Seniorennationalmannschaften mit. In der laufenden Saison bestätigt er seinen positiven Trend und liefert wichtige Akzente in der Bremerhavener Offensive.

Nino Kinder: „Ich bin sehr froh, verlängert zu haben. Ich fühle mich in Bremerhaven unglaublich wohl und kann es kaum erwarten, in mein sechstes Jahr in Fischtown zu starten.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
825
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Doppelte Verlängerung: Warum die Kassel Huskies weiter auf Michael Bartuli und Maciej Rutkowski setzen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Kassel HuskiesTransfer-News

Doppelte Verlängerung: Warum die Kassel Huskies weiter auf Michael Bartuli und Maciej Rutkowski setzen

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub setzt die Zusammenarbeit mit Michael Bartuli...

By5. März 2026
HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfer-News

Brady Shaw kehrt zurück zu den Haien

Innsbruck. (PM Haie) Brady Shaw wird wieder für den HC TIWAG Innsbruck...

By5. März 2026
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Erding Gladiators setzen auf Kontinuität und Entwicklung

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators treiben die Kaderplanung für die kommende...

By5. März 2026
Düsseldorfer EGTransfer-News

Jetzt offiziell: Niklas Lunemann bleibt bei der Düsseldorfer EG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Torwart Niklas...

By5. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten