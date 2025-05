Publikumsliebling Max Oswald bleibt ein Joker

Kaufbeuren. (PM ESVK) Vertragsverlängerung beim ESV Kaufbeuren.

Mit Max Oswald bleibt dem ESVK nicht nur ein Publikumsliebling und Eigengewächs erhalten, sondern auch ein Spieler, der die Kaufbeurer Tugenden verkörpert und den Verein aus dem Effeff kennt. Mit erst 24 Jahren hat Max Oswald dabei schon 256 Pflichtspiele für seinen ESV Kaufbeuren in der DEL2 absolviert und wird somit in der kommenden Saison auch schon in seine siebte Profi-Spielzeit starten.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, zur Vertragsverlängerung mit Max Oswald: „Mit Max Oswald bleibt uns ein Spieler erhalten, von dem jeder Kaufbeurer weiß, wie er spielt und was er aufs Eis bringt. Er spielt mit viel Leidenschaft und arbeitet immer hart. Wir als ESVK sind sehr glücklich, dass wir uns einigen konnten, und freuen uns schon sehr darauf, Max auch in der kommenden Spielzeit über das Eis „ackern“ zu sehen.“

Max Oswald zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, nächstes Jahr weiter beim ESVK zu spielen. Mit dem großen Umbruch im Team haben wir eine super Chance, etwas Cooles aufzubauen. Jetzt genieße ich aber erstmal meine Sommerpause, und dann greifen wir alle gemeinsam im August wieder an.“

Die Karriere von Max Oswald in Zahlen

