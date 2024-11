Publikumsliebling kehrt nach Herne zurÃ¼ck!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat auf das Saison-Aus von Erik Keresztury reagiert und einen Ersatz für den Stürmer verpflichtet. Brad Snetsinger kehrt...

Brad Snetsinger kehrt an den Herner Gysenberg zurück, wo er bereits von 2016 bis 2019 unter Vertrag stand und durch seine Spielweise schnell zum Publikumsliebling avancierte. Auch diesmal trägt er das Trikot mit der Nummer 41.

„Wir erhoffen uns von ihm, dass er seine Qualitäten im Spielaufbau und im Powerplay einbringt. Wir dürfen nicht direkt große Wunder erwarten, aber er wird uns mit seiner intelligenten Spielweise, seiner Übersicht und der hohen Passqualität schnell weiterhelfen“, ist sich Björn Muthmann, Geschäftsleiter Sport beim HEV, sicher. In der letzten Spielzeit war „Snets“ bei den Hannover Scorpions und den KSW IceFighters Leipzig aktiv. Seitdem hielt er sich in Kassel fit und soll bereits am Freitagabend, im kleinen Derby beim EV Duisburg, wieder für die Miners auflaufen, so denn alle Unterlagen rechtzeitig da sind.

Im Sommer 2016 wechselte der mittlerweile 37-jährige erstmals nach Herne und verbrachte drei Spielzeit am Gysenberg. Das Highlight waren die Playoffs der Saison 2018/2019, in denen der HEV, nach zwei Sweeps in Serie, knapp an den Tilburg Trappers scheiterte. Insgesamt kam Snetsinger in Grün-Weiß-Rot auf 152 Partien, in denen ihm 94 Tore und 181 Assists gelangen. „Wir haben uns mit dem letzten Tabellenplatz ganz sicher nicht abgefunden. Wir freuen uns, dass wir Brad ab sofort wieder in unseren Farben sehen dürfen“, so Björn Muthmann weiter.

Auch Dirk Schmitz freut sich auf die Unterstützung des erfahrenen Stürmers: „Er wird in der jungen Mannschaft schnell Verantwortung übernehmen und seine Mitspieler führen. Vor allem im Powerplay erhoffe ich mir durch ihn viele neue Impulse“.

