Publikumsliebling Florian Reicheneder verlÃ¤ngert Vertrag bei den Riverkings

Landsberg. (PM HCL) Mit Florian Reicheneder bleibt ein gebürtiger Landsberger für die kommende Saison im Kader der Riverkings. Der 1,93 Meter große und 93...

Landsberg. (PM HCL) Mit Florian Reicheneder bleibt ein gebürtiger Landsberger für die kommende Saison im Kader der Riverkings.

Der 1,93 Meter große und 93 kg schwere Verteidiger geht damit in sein achtes Jahr im Seniorenbereich des HC Landsberg und wird auch in der neuen Saison mit der Rückennummer 72 auflaufen. Über die Jahre entwickelte sich der 24-jährige Student nicht nur vom Stürmer zum Verteidiger, sondern aufgrund seines Einsatzwillens und seiner kämpferischen Spielweise immer mehr zum Publikumsliebling.

Vizepräsident Michael Grundei: „Flo ist inzwischen aus unserer Verteidigung nicht mehr wegzudenken. Er hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und spielt insbesondere in der Defensive sehr unaufgeregt und effizient. Er ist eine wichtige Stütze im Team und wird sich sicherlich auch in der kommenden Saison noch weiterentwickeln. Er ist nicht nur auf dem Eis, sondern auch daneben und in der Kabine ein wichtiger Spieler. Er gibt immer 110% und wir sind sehr froh, dass er weiter bei uns an Bord bleibt.“

Florian Reicheneder: „Ich freue mich weiterhin für meinen Heimatverein aufs Eis zu gehen. Nach der schwierigen letzten Saison möchten wir jetzt voll angreifen und in die Playoffs der Bayernliga einziehen. Wir wollen auf dem Eis mit viel Einsatz, Herz, Leidenschaft und Spaß erfolgreich sein und uns als Team pushen, um unsere Fans zu begeistern. Ich freue mich auf die neue Saison und bereite mich in den nächsten Wochen intensiv auf die neue Spielzeit vor.“

1094 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.