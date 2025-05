Publikumsliebling bleibt Riverkings erhalten

Landsberg. (PM HCL) Mit Florian Reicheneder streift auch in der kommenden Saison ein absoluter Publikumsliebling das Landsberger Trikot über.

Der 26-jährige Verteidiger geht damit in seine zehnte Saison für seinen Heimatverein. In 218 Spielen erzielte er dabei 54 Scorerpunkte.

Reicheneder, der das Eishockeyspielen in Landsberg erlernte, stand zwischenzeitlich im Kader der DNL-Teams von Kaufbeuren und Peiting, kehrte aber am Ende seiner Nachwuchskarriere wieder zum HC Landsberg zurück.

Michael Grundei: „Flo ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Er lässt in jedem Spiel sein Herz auf dem Eis – das ist auch das, was das Publikum honoriert. Er ist ein Ur-Landsberger und verkörpert all das, was wir in unserem Team brauchen: Einsatzwille, Leidenschaft und Siegermentalität. Wir freuen uns sehr, dass Flo für eine weitere Saison bei uns zugesagt hat.“

Trainer Martin Hoffmann: „Flo ist ein flexibel einsetzbarer Spieler, der nach seiner Laufbahn als Stürmer inzwischen ein gestandener Bayernliga-Verteidiger geworden ist. Mit seiner körperlichen Statur ist er ein Fels in der Brandung. Wenn es eng wird, geht er voran und gibt alles fürs Team und den Erfolg. Inzwischen ist er in einem Alter, in dem er auch in der Kabine immer mehr Führungsaufgaben übernimmt. Ich denke, die Zuschauer können sich auf ein weiteres Jahr voller Einsatzwillen und Leidenschaft von ihm freuen.“

Florian Reicheneder: „Landsberg ist meine Heimat und die Riverkings sind mein Herzensverein. Viele meiner Freunde spielen hier und bei den Heimspielen stehen jede Menge Kumpels von mir in der Kurve. Es bereitet mir jedes Mal Gänsehaut, bei unseren Heimspielen vor den Landsberger Fans auf dem Eis zu stehen. Ich freue mich auf die kommende Saison! Jetzt im Sommer werden wir Gas geben und den Grundstein dafür legen, dass wir auch im Winter erfolgreich sein können.“

