Publikumsliebling bleibt ein Riverking

Landsberg. (PM HCL) Mit Lars Grözinger bleibt einer der Publikumslieblinge auch in der kommenden Saison dem HC Landsberg erhalten.

Der 32-jährige Stürmer mit dem unnachahmlichen Schuss geht damit in seine dritte Saison am Lech. In 59 Spielen punktete Grözinger 63 Mal. Als erfahrener Spieler mit DEL2- und Oberliga-Vergangenheit sowie Stationen unter anderem in Duisburg, Crimmitschau, Frankfurt und Essen bringt er jede Menge Erfahrung mit und ist deshalb einer der Führungsspieler in der Mannschaft.

Vizepräsident Michael Grundei: „Lars ist seit vielen Jahren hier in der Region ansässig und für uns ein sehr wichtiger Führungsspieler. Er ist einer der führenden Köpfe im Team und natürlich auch ein Spieler, der das Spiel hervorragend versteht und einen unnachahmlichen Schuss hat. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt.“

Trainer Martin Hoffmann: „Lars bleibt – und das ist ein starkes Zeichen! Für uns als Team, für den Verein und für alle Fans des HC Landsberg.

Er ist einer, der vorangeht, der in den wichtigen Momenten da ist und das Spiel lesen kann wie kaum ein anderer Spieler in der Liga. Mit seiner Erfahrung und seinem Einsatzwillen ist er ein absoluter Leader in der Kabine und auf dem Eis.

Ich bin stolz, ihn weiter in meinem Team zu haben – gemeinsam greifen wir wieder an und haben noch große sportliche Ziele die wir gemeinsam erreichen möchten.”

Lars Grözinger: „Mir macht es mit unserer Mannschaft unheimlich Spaß. Wir sind eine eingeschworene Truppe und ich glaube, wir können noch viel erreichen. Für mich als erfahrenen Spieler ist es toll, die Jungen an die Hand zu nehmen und etwas von meiner Erfahrung weiterzugeben. Ich werde mich in den kommenden Monaten intensiv auf die Saison vorbereiten. Uns muss es in der nächsten Saison gelingen, deutlich früher in Tritt zu kommen, damit wir uns nicht wieder das Leben selbst schwer machen. In unserem Stadion herrscht eine richtig geile Stimmung, zu der wir durch unser Spiel in der kommenden Saison von Beginn an beitragen wollen!“

