Psychologie des GlÃ¼cksspiels

Anzeige Die besten Casinos in Deutschland auf OnlineCasinoProfy bieten die vielfältigste Auswahl an Spielen und Unterhaltung. Das Wetten und das Spielen am Spielautomaten sorgen...

Anzeige

Die besten Casinos in Deutschland auf OnlineCasinoProfy bieten die vielfältigste Auswahl an Spielen und Unterhaltung. Das Wetten und das Spielen am Spielautomaten sorgen für ein natürliches Glücksgefühl. Es ist den Spielern bekannt, dass im Endeffekt das Casino gewinnt, somit ist es wahrscheinlich, dass eher verloren statt gewonnen wird. Die Logik ist allerdings ausgeschaltet beim Spielen, nur die Spannung und das Spielvergnügen existieren. Die Ziehung der Lottozahlen oder das Ergebnis beim nächsten Dreh sorgen für einen Adrenalinschub, den viele Menschen als äußerst angenehm empfinden.

Das Gehirn überschätzt sich selbst und lässt den Spieler denken, dass er Kontrolle über sein Spielverhalten hat. Manche Gamer sind der Meinung, dass sie beispielsweise beim Roulette die Kugel beeinflussen können. Das ist zwar entgegen jeder Logik, aber die Spieler sind meist nicht davon abzubringen. Der Zufall spielt mit, das ist den Spielern auch bekannt, aber irgendwie heißt es, jetzt muss ein Gewinn kommen. Psychologen bestätigen dies, wenn der Gamer sagt „knapp daneben, beinahe hätte ich die Kugel beeinflusst.“ Gerade dieses „nahe dran“ gibt dem Spieler die Illusion, da ist doch was dran, ich kann das Spiel bzw. das Ergebnis beeinflussen. Die Vernunft diktiert hier, ein Spielergebnis hat keinen Zusammenhang mit dem Ergebnis der nächsten Drehung.

>Mit Logik kommt der Spieler auch nicht weiter: Es kam häufig rot, nun müsste doch die schwarze Farbe kommen, diese Strategie ist leider falsch. Dem Roulette-Kessel ist es egal, welche Farbe kommt, den Karten und den Würfeln auch. Ein Roulette-Spieler sieht, dass siebenmal schwarze Zahlen hintereinander erscheinen. Der Logik des Spielers und vielleicht auch des Beobachters nach müsste jetzt aber wirklich die rote Farbe auftauchen. Das muss nicht sein, und es ist sinnlos, hohe Einsätze zu riskieren, denn logischerweise kommt zwar eine Farbe, aber welche ist nicht vorhersehbar. Fünfzehnmal schwarze Zahlen hintereinander garantieren nicht, dass beim 16. Mal die roten Zahlen erscheinen.

Das Verlieren kann zu einer bösen Falle werden

Wer ständig verliert, hofft, mit einem neuen Geldeinsatz jetzt aber den vermeintlichen Gewinn zu erreichen. Letztendlich ist es jedoch so, dass Menschen, die häufig verlieren, weniger wegen des Vergnügens spielen, sondern eher darum, die Verluste irgendwie durch neue Gewinne auszugleichen. Es kann durchaus vorkommen, dass der Spieler nach dem letzten Einsatz gewinnt und die Verluste ausgleicht, jedoch geschieht dies leider selten. Casinospiele und die dazugehörigen Zufallsgeneratoren sind unberechenbar.

Menschen sind unterschiedlich

Es gibt Menschen, die fasziniert sind vom Glücksspiel und wieder andere, die dem Glücksspiel völlig gleichgültig gegenüberstehen. Jeder Gewinn bedeutet für manche Leute eine persönliche Belohnung, ist also eine positive Erfahrung. Es werden tatsächlich Endorphine ausgeschüttet, die auch als Glückshormone bekannt sind.

Das Online Casino, das lukrative Boni vergibt, ist nicht gleichzeitig der Garant für Gewinne. Die Bonusbedingungen verlangen, dass Gewinne einige Male durchgespielt werden. Wenn die Summe der Gewinne verbraucht ist, setzen viele Leute eigenes Geld ein, um den Bonus einzulösen. Hier ist zu bemerken, dass der Verstand nicht Einhalt gebietet, denn nur Gewinne lassen die Boni lukrativ erscheinen.

Die Vernunft siegt nicht immer

Erfolgserlebnisse sind zwar sehr angenehm, aber große Einsätze riskieren und eventuell doch kein Erfolgserlebnis zu erhalten, ist es nicht wert. Lieber mit kleinen Einsätzen spielen und das Spielvergnügen genießen.

Jemand, der häufig spielt, ist nicht gleich spielsüchtig. Die meisten Spieler sind sich schon der Verantwortung bewusst. Es gibt jedoch Anzeichen, die durchaus ernst zu nehmen sind.

Das normale Leben ist beeinträchtigt,

die Arbeit wird vernachlässigt,

die Nachtruhe ist gestört, schnell das Online Casino aufrufen, vielleicht gibt es nachts mehr Gewinnchancen,

an Aktivitäten des täglichen Lebens wird nicht mehr teilgenommen.

Wenn diese Symptome erscheinen, ist von Spielsucht die Rede. Fast jedes Online Casino erlaubt das Spielen in der Demo-Version, mit anderen Worten, der Gamer spielt so lange er will, setzt jedoch kein Echtgeld und gewinnt auch kein Geld. Der Spieler sieht jedoch, was er gewonnen hätte. Es gibt eine große Anzahl von Gamern, die, wenn ihr Budget aufgebraucht ist, sich trotzdem das Spielvergnügen gönnen. Es bestätigt sich also die Aussage der Experten, viele Gamer wollen einfach nur „belohnt“ werden, und diese Belohnung muss nicht unbedingt Bargeld sein. Viele Player sehen das Glücksspiel tatsächlich nur als Zeitvertreib.

Hat das Umfeld Einfluss auf Spielsucht?

Experten warnen und auch Casino-Betreiber schließen sich den Experten an.

Es ist wenig sinnvoll, im Casino zu spielen, um Geld zu verdienen.

Das Spielen ist keinesfalls ein Nebenerwerb, auch wenn in sporadischen Abständen hohe Gewinne zu verzeichnen sind.

Wer in finanziellen Schwierigkeiten ist und versucht, seine Lage zu verbessern, indem er mit hohen Gewinnen im Casino rechnet, muss mit Enttäuschungen leben.

Leider sind die Gewinne nicht wie ein Gehaltseingang, der normalerweise pünktlich auf dem Konto erscheint.

Der Vergleich hinkt vielleicht, aber der Bungie-Jumping-Springer oder jemand in der Achterbahn begibt sich in Gefahr, um nachher das Erfolgserlebnis zu genießen. So ist es auch beim Spieler, bei ihm besteht zwar keine Lebensgefahr, nur die Gefahr des finanziellen Fiaskos. Gewinnt dieser Spieler, zehrt er vom Erfolgserlebnis.

Der große Jackpot winkt

Diese Informationen erscheint bisweilen im Lottoladen. Das Ergebnis ist ein regelrechter Verkaufsrausch. Leute, die selten spielen, müssen unbedingt mitspielen, wenn ein großer Jackpot-Gewinn möglich ist. Die Chance, diesen Jackpot zu ergattern, ist äußerst gering. Den Spielern ist diese Gewissheit nicht klar, oder sie verdrängen dies, denn den Jackpot gewinnt nur einer.

Beim Glücksspiel sind Prognosen und Logik fehl am Platze. Niemand beeinflusst die Lostrommel oder den Zufallsgenerator, nicht mit Blicken und auch nicht mit Beschwörungsformeln. Glücksspiel ist rein zufällig, allerdings empfinden die Spieler nicht so.

Warum spielen Menschen gern?

Viele Menschen suchen die Spannung, die Aufgeregtheit. Ein Gefühl der Vorfreude und der Wunsch zu gewinnen, sind ausschlaggebend, mit Echtgeld zu spielen. In der Regel ertönt Musik, eine Klingel oder Sirene machen sich bemerkbar, wenn ein spektakulärer Gewinn erscheint. Dieses Geräusch ist für den Spieler natürlich Engelsmusik. Er möchte diese Klangeffekte immer öfter hören.

Es gibt zwei Arten von Spielern; die sozialen Spieler wollen sich lediglich unterhalten und sehen das Glücksspiel als Unterhaltungsfaktor an. Die Spielergebnisse krempeln nicht ihr Leben um und haben keinen Einfluss auf die Gesamtstimmung. Meist werden niedrige Einsätze eingegeben, es geht nur um das reine Spielvergnügen.

Die pathologischen Spieler spielen unkontrolliert. Sie verwenden viel Zeit, platzieren große Einsätze und haben den Zwang zu spielen und zu gewinnen. Wenn das nicht klappt, werden die Einsätze größer und die Besessenheit nimmt zu.

1538 Sollte man aufgrund der Pandemie auch in der Saison 21/22 den Abstieg aus der DEL aussetzen und nur den Aufstieg aus der DEL2 ermöglichen? Ja Nein keine Ahnung

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Anzeige