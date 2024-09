PSD Bank Dome bleibt Heimat der DÃ¼sseldorfer EG – DEG und D.LIVE schmieden Vermarktungsallianz und verlÃ¤ngern Mietvertrag bis 2027!

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG und D.LIVE bauen ihre bisherige Zusammenarbeit aus. Dazu haben beide Seiten einen Vertrag zur Ausweitung der gemeinsamen Vermarktung...

Dazu haben beide Seiten einen Vertrag zur Ausweitung der gemeinsamen Vermarktung im PSD Bank Dome geschlossen, der seit der Saison 2006/07 die Heimspielstätte des achtmaligen Deutschen Eishockey-Meisters ist. Gemeinsam sollen in Zukunft mögliche Kunden angesprochen und Sponsoren generiert werden. Darüber hinaus wird die DEG an den Cateringerlösen bei ihren Heimspielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beteiligt.

Der Klub, der im kommenden Jahr seinen 90. Geburtstag feiert, und D.LIVE möchten durch die Zusammenarbeit gemeinsame Potenziale nutzen und neue Perspektiven für die mittel- und langfristige Weiterentwicklung der Düsseldorfer EG schaffen. Im gleichen Zuge wurde auch der Mietvertrag für den PSD BANK DOME bis zum Sommer 2027 verlängert.

Die DEG gehört zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Eishockey Liga und wurde insgesamt achtmal Deutscher Meister. In der zurückliegenden Saison 2023/2024 belegte sie Rang elf der Tabelle. Trotz der verpassten Play-off-Teilnahme war die Unterstützung der Fans größer denn je. Denn mit im Schnitt rund 9.000 Besucher:innen stellte die DEG einen vereinsinternen Zuschauerrekord in der DEL auf. Seit 1994 waren nicht mehr so viele Fans zu den Heimspielen geströmt.

Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf: „Die Düsseldorfer EG ist einer der bedeutendsten Sportvereine unserer Stadt, der auf viele Erfolge und eine lange Tradition zurückblicken kann. Durch die erweiterte Zusammenarbeit mit D.LIVE werden sich dem Klub neue Möglichkeiten erschließen, die der DEG im finanziellen Sektor und damit auch im sportlichen Bereich neue Chancen bieten.“

Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf: „Die DEG hat es in der letzten Saison geschafft wieder mehr Menschen für ihren Sport zu begeistern und in – 2 – den PSD BANK DOME zu bringen. Der Ausbau der gemeinsamen Vermarktung zwischen dem Verein und der Stadt ist ein logischer Schritt, der einen Nutzen für beide Seiten hat, insbesondere aber dazu beitragen soll, dass sich der DEG wieder neue Potenziale eröffnen.“

Harald Wirtz, Geschäftsführer Düsseldorfer EG: „Wir freuen uns, dass wir die bereits sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt und insbesondere D.LIVE jetzt noch einmal ausbauen und damit intensivieren. Die DEG ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil Düsseldorfs und soll dies auch bleiben. Ich bin sicher, dass alle Beteiligten von den erweiterten Synergien profitieren werden.“