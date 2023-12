proSportsZone professionalisiert die Trainerarbeit durch digitale UnterstÃ¼tzung

Artikel anhören Anzeige Trainer begleiten Sportler individuell, um sie auf ihrem Weg voranzubringen. Üblicherweise ist diese Unterstützung mit der Arbeit an individuellen Stärken und...

Trainer begleiten Sportler individuell, um sie auf ihrem Weg voranzubringen. Üblicherweise ist diese Unterstützung mit der Arbeit an individuellen Stärken und Schwächen verbunden. Auf Seiten des Spielers soll sie die gemeinsame Arbeit zu einer Verstetigung von Trainingsroutinen führen. Sobald Trainer komplette Mannschaften betreuen, wird das schnell zur Herausforderung. Digitale Tools sind dann enorm hilfreich.

Was gute Begleitung im Sport ausmacht

Wenn der Trainer seinen Schützling voranbringen will, kommt es auf eine gezielte Begleitung der sportlichen Leistung an. In früheren Zeiten arbeiteten nicht wenige Coaches im Leistungssport mit einem eigenen System an Karteikarten. Auf diesen wurden Wettkampfstatistiken geführt, wichtige Spiele nach Stärken und Schwächen ausgewertet und die Disziplin im Training notiert. Die Auswertung solcher Daten bildete wiederum die Basis für die Zuteilung individueller Ziele für das Training. Ein guter Trainer konzeptioniert diese Ziele nach George T. Doran „SMART“ – also spezifisch, messbar sowie attraktiv, realistisch und terminiert.

Eine effektive Begleitung in dem Sinne kann mit einem hohen Aufwand verbunden sein. Zeitgemäße Anwendungen leisten an der Stelle eine unverzichtbare Hilfe. Mit ihnen lassen sich die Akten zahlreicher Sportler problemlos verwalten und aufrufen. Zudem können Computersysteme die Erhebung und Auswertung von Statistiken aus Wettkämpfen in großen Teilen selbst übernehmen. Damit stehen Daten zur Verfügung, mit denen Trainer arbeiten können. So bleibt mehr Zeit für die persönliche Kommunikation.

Umfassender digitaler Support für den Sport

Die Plattform proSportsZone hat sich diese Unterstützung zur Aufgabe gemacht. Über die Seite erhalten Nutzer nicht nur einzelne Dateien zur Datenverarbeitung. Das Projekt stellt erstens ein ganzes Bündel an Tools zur Verfügung. Trainer können daraus zielgerichtet auswählen. Zweitens ist die Langzeitauswertung und das Management ganzer Mannschaften kein Problem. Drittens wurden die Anwendungen gezielt zur Unterstützung des Leistungssports entwickelt. Sie bieten einen digitalen Support auf Profi-Niveau. Andererseits wirkt die Entlastung auf der Verwaltungsebene gerade auch für ehrenamtliche Trainer entlastend. Gegründet wurde proSportsZone vom Fußballtrainer Ronny Wangelin und dem Langstreckenläufer Alexander Hupe.

In der Anwendung zeichnet sich die Plattform durch eine intuitive Nutzbarkeit aus. Eine aufwändige Schulung ist nicht notwendig. Trainer können Spielern individuelle Übungen zuteilen und die Mannschaft insgesamt auf Spielstrategien einstellen. Im Trainingsalltag erweist sich die App als Motivationsfaktor. Ähnlich wie bei Sprachenlernen die Gamification als Goldstandard des modernen Lernens gilt, macht sich der spielerische Ansporn auch in dem Fall bemerkbar. Spieler haben ihre Trainingsdisziplin und Erfolgsstatistiken in ansprechenden Darstellungen vor Augen. Viele messen sich mit Mitspielern. Beides trägt zur Verstetigung von Trainingsroutinen bei und hilft bei der Festlegung smarter Ziele.

