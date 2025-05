Programm der Sommerfreundschaftsspiele 2025/2026 AmbrÃ¬, 26. Mai 2025

Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt das Sommer-Testspielprogramm zur Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 bekannt.

•

Samstag, 9. August 2025: GDT Bellinzona Snakes vs. HCAP, 19:00 Uhr, Centro Sportivo Bellinzona

•

Freitag, 15. August 2025: HC La Chaux-de-Fonds vs. HCAP, 19:00 Uhr, Patinoires des Mélèzes

•

Freitag, 22. August 2025: HCAP vs. Adler Mannheim, 19:30 Uhr, Herisau

•

Samstag, 23. August 2025: HCAP vs. HC Davos, 17:30 Uhr, Herisau

•

Freitag, 29. August 2025: SC Rapperswil-Jona Lakers vs. HCAP, 19:00 Uhr, St. Galler Kantonalbank Arena

•

Samstag, 30. August 2025: HCAP vs. EHC Kloten, 19:00 Uhr, Gottardo Arena

•

Dienstag, 2. September 2025: HCAP vs. HC Fribourg-Gottéron, 19:45 Uhr, Biascarena

