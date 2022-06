Programm der Freundschaftsspiele des HCAP – Deutscher Meister Berlin kommt am 27. August

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt das Programm der Freundschaftsspiele zur Vorbereitung auf die Saison 2022/2023 bekannt. • Freitag, 12. August, HCB...

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt das Programm der Freundschaftsspiele zur Vorbereitung auf die Saison 2022/2023 bekannt.

• Freitag, 12. August, HCB Ticino Rockets – HCAP 19.30 Uhr in der Raiffeisen BiascArena

• Freitag, 19. August, EVZ – HCAP 19.45 Uhr in der Torneo Sursee

• Samstag, 20. August, SC Langnau – HCAP 18 Uhr in der Torneo Sursee

• Samstag, 27. August, HCAP – Eisbären Berlin, 19 Uhr in der Gottardo Arena

• Donnerstag, 1. September bis Sonntag, 4. September, Südtirol Summer Classic in Bolzano

• Mittwoch, 7. September, EHC Biel – HCAP 19.15 Uhr in der Tissot Arena

• Samstag, 10. September, HCAP – Kloten 18.30 Uhr in Bellinzona

Der HC Ambrì-Piotta erinnert daran, dass für das Freundschaftsspiel am 27. August in der Gotthard-Arena gegen die Eisbären Berlin die Dauerkarten gültig sind und die Tickets über die Plattform Ticketcorner verkauft werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten insbesondere vor dem Spiel gegen das Partnerteam aus Deutschland, folgen zu einem späteren Zeitpunkt.