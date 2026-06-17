Profitraining für Gefangene der JVA Straubing

Straubing. (PM JVA STR) Besonderes Highlight für die Gefangenen der JVA Straubing.

Am 17.06.2026 kam der DEL-Trainer der Grizzlys Wolfsburg, Heiko Vogler, in die Gäubodenstadt. Gemeinsam mit den Spielern Christian Hanke (Augsburger Panther) und Julian Kornelli (EC Bad Nauheim) leitete der Eishockey-Coach bei sommerlichen Temperaturen schweißtreibende Übungseinheiten.

Insgesamt 20 Inhaftierte absolvierten nach einem Aufwärmprogramm ein Zirkeltraining.

Anstaltsleiter Marcus Hegele bedankte sich bei Vogler und seinen Begleitern für das soziale Engagement. „Es ist mir wichtig, dass die Gefangenen durch den Besuch von Profisportlern ihren Horizont erweitern können“, so Hegele.

165 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro