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Profitraining für Gefangene der JVA Straubing

17. Juni 20261 Mins read77
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Das Bild zeigt die Besucher mit Anstaltsleiter Hegele (Mitte) und Heiko Vogler (ganz rechts) - © JVA Straubing
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Straubing. (PM JVA STR) Besonderes Highlight für die Gefangenen der JVA Straubing.

Am 17.06.2026 kam der DEL-Trainer der Grizzlys Wolfsburg, Heiko Vogler, in die Gäubodenstadt. Gemeinsam mit den Spielern Christian Hanke (Augsburger Panther) und Julian Kornelli (EC Bad Nauheim) leitete der Eishockey-Coach bei sommerlichen Temperaturen schweißtreibende Übungseinheiten.

Insgesamt 20 Inhaftierte absolvierten nach einem Aufwärmprogramm ein Zirkeltraining.

Anstaltsleiter Marcus Hegele bedankte sich bei Vogler und seinen Begleitern für das soziale Engagement. „Es ist mir wichtig, dass die Gefangenen durch den Besuch von Profisportlern ihren Horizont erweitern können“, so Hegele.

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