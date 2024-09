Probespieler zu Gast bei den Blue Devils Weiden

Die Blue Devils Weiden begrüßen in dieser Woche den 21-jährigen Stürmer Viktor Buchner vom PENNY DEL-Klub Schwenninger Wild Wings. Der Linksschütze erhält die Gelegenheit,...

Die Blue Devils Weiden begrüßen in dieser Woche den 21-jährigen Stürmer Viktor Buchner vom PENNY DEL-Klub Schwenninger Wild Wings.

Der Linksschütze erhält die Gelegenheit, sich im Training des DEL2-Aufsteigers zu beweisen. Am Ende der Woche wird entschieden, ob er per Förderlizenz für die Blue Devils in der DEL2 auflaufen wird.

Buchner, gebürtig aus Heidelberg, durchlief die Nachwuchsabteilungen des Heilbronner EC, Schwenninger ERC und Iserlohner EC. Seine ersten Einsätze im Seniorenbereich machte er in der Saison 2021/2022 beim Herner EV. In den vergangenen beiden Spielzeiten konnte er wertvolle Spielpraxis beim DEL2-Ligakonkurrenten EHC Freiburg sammeln.