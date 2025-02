Pro Eissport SÃ¼dbaden e.V. zum Thema Update Eishalle Freiburg der Stadt Freiburg – Das endgÃ¼ltige letzte Kapitel fÃ¼r den Eissport in Freiburg und ganz SÃ¼dbaden

Freiburg. (PM Pro Eissport Südbaden) Mit schwerem Herzen und immer tieferer Enttäuschung müssen wir, PRO EISSPORT Südbaden e.V., feststellen, dass das endgültig letzte Kapitel für den Eissport in Freiburg und ganz Südbaden aufgeschlagen wurde.

Zu viele Jahrzehnte hat man ungenutzt verstreichen lassen, nur um immer wieder mit warmen Worten und halbherzigen Lippenbekenntnissen Besserung zu versprechen und sogar zu beschließen! Manch einer hat gar von goldenen Luftschlössern geträumt. Nichts davon wurde für den Eissport getan!

Viele Bürgermeister und Gemeinderäte später stehen wir nun vor der x-ten Machbarkeitsstudie einer Generalsanierung. Egal ob Neubau oder Sanierung, es ist klar: Wenn man den Eissport in Freiburg und ganz Südbaden erhalten oder gar stärken will, müssen nun endlich Taten folgen. Geredet wurde schon viel zu viel.

Pro Eissport Südbaden e.V. wird nichts unversucht lassen, um allen Entscheidungsträgern die schonungslose Wahrheit der nicht mehr hinnehmbaren Zustände in der Echten Helden Arena vor Augen zu führen. Deshalb laden wir alle Entscheidungsträger der Stadt zu persönlichen Gesprächen ins Eisstadion ein. Die Zeit der leeren Versprechungen ist vorbei. Es ist an der Zeit, dass den Worten endlich Taten folgen, um den Eissport in unserer Region zu retten und zu stärken. Oder aber die Wahrheit über Freiburgs ungeliebten Kind endlich auszusprechen und einen Schlussstrich zu ziehen!

Wir appellieren an alle Verantwortlichen, die Bedeutung des Eissports für Freiburg und unsere Region zu erkennen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um diese wertvolle Tradition zu bewahren. Es ist an der Zeit, dass nach den vielen warmen Worten endlich Fakten folgen.

Pro Eissport Südbaden e.V.

Freiburg, den 07.02.2025

