PRO Eissport SÃ¼dbaden e.V. fordert entschlossene MaÃŸnahmen zur Sicherung der Eissport-Infrastruktur in Freiburg

Freiburg, 30. Oktober 2024 – Der Vorstand von PRO Eissport Südbaden e.V. steht der möglichen aktuellen Wende der seit Jahrzehnten andauernden Diskussion um die Zukunft der Eissport-Infrastruktur in Freiburg positiv gegenüber. Die Stadtverwaltung prüft derzeit die Möglichkeit einer umfassenden Sanierung der Echte-Helden-Arena in Neubauqualität.

„Wir begrüßen die Bemühungen der Stadt, eine zeitgemäße Eissport-Infrastruktur zu schaffen“, erklärt der Vorstand von PRO Eissport Südbaden e.V. „Ob dies durch einen Neubau oder eine Sanierung erreicht wird, spielt für uns eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass die Eissportler in Freiburg und ganz Südbaden endlich eine moderne, zeitgemäße und voll funktionale Halle erhalten.“

Die Echte-Helden-Arena, deren Betriebsgenehmigung erneut bis 2029 verlängert wurde, ist seit den 1960er Jahren ein zentraler Ort für den Eissport in Freiburg und ganz Südbaden. Eine Sanierung könnte nicht nur die Nutzungsmöglichkeiten für alle Abteilungen deutlich verbessern, sondern auch zur positiven Klimabilanz beitragen, indem moderne Energiekonzepte umgesetzt werden. Die im Bericht der Badischen Zeitung angesprochenen Synergieeffekte in Bezug auf das nahegelegene Westbad sind an vielen Eishallenstandorten in Deutschland schon seit Jahren Standard. Das Problem der fehlenden Eiszeit für viele Sportler wird dadurch aber nicht gelöst.

Die Problematik der maroden Echte-Helden-Arena macht einmal mehr deutlich, wie wichtig eine zeitgemäße Eissportinfrastruktur in einem Oberzentrum wie Freiburg ist. Es besteht dringender Handlungsbedarf, da die mittlerweile offensichtlichen mangelhaften Zustände trotz hoher Investitionen in jüngster Vergangenheit seitens der Stadt nicht mehr zu übersehen sind.

Es ist bemerkenswert, wie die Verantwortlichen der Stadt Freiburg nach jahrzehntelanger Planung wertvolle Zeit verschwendet haben, während die Baukosten kontinuierlich gestiegen sind. Dieses hausgemachte Problem, verstärkt durch unzählige ausgebliebene Sanierungen, hat dazu geführt, dass wir heute vor einer enormen Investition stehen. Die Schuld dafür kann jedoch nicht den Eissportlern zugeschoben werden. Die Verantwortlichen Gemeinderäte und Bürgermeister sind nun dringend gefordert unabhängig von der favorisierten Lösung, zügig zu einer Entscheidung zu kommen, damit die Planungen konkretisiert und umgesetzt werden können“, so der Vorstand weiter. „Es ist an der Zeit, dass die Versprechungen der Vergangenheit endlich in die Tat umgesetzt werden und die Eissportler in Freiburg eine zukunftsfähige Infrastruktur erhalten.“

Wir befürchten allerdings, dass am Ende wieder nur viel geredet wird und schlussendlich nichts für die Eissportler in Freiburg und ganz Südbaden herauskommt! 2029 endet dann natürlich wieder einmal völlig unerwartet die Betriebsgenehmigung!

PRO Eissport Südbaden e.V. wird den Prozess weiterhin aktiv begleiten und sich für den gesamten Eissport im Oberzentrum Freiburg einsetzen.

