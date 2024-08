Premiere fÃ¼r die onesto Tigers Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Gut drei Monate intensiver Arbeit auf allen Ebenen eines Sportclubs liegen hinter dem Bayreuther Süd-Oberligisten, der am morgigen Sonntag erstmals die...

Bayreuth. (PM Tigers) Gut drei Monate intensiver Arbeit auf allen Ebenen eines Sportclubs liegen hinter dem Bayreuther Süd-Oberligisten, der am morgigen Sonntag erstmals die Schläger mit einem Gegner kreuzt.

Dabei trifft man in der Hans-Schröpf-Arena auf die Blue Devils Weiden. Die Oberpfälzer, die seit einigen Jahren zum Favoritenkreis der Oberliga Süd gezählt hatten, konnten ihr selbstgestecktes Ziel vom Aufstieg in die DEL2 praktisch im dritten Anlauf, verwirklichen. In einer engen Serie bezwang man die ebenfalls nach höheren Sphären begehrenden Scorpions aus Hannover.

Einige ehemaliger Bayreuther Cracks, die in früheren Jahren im Tigerkäfig der Scheibe nachjagten, trugen entscheidend zum Erfolg bei. So waren z. B. Defender Kurt Davis mit satten 84 Punkten oder Luca Gläser, der 92 Mal auf dem Scoreboard erschien, wichtige Faktoren des Erfolgs. Dennis Thielsch, Vladislav Filin, Tom Schwarz oder auch Marco Wölfel waren ebenso Teil der Aufstiegsmannschaft, deren Gesicht sich natürlich verändert hat. Zwar wurden viele Spieler gehalten, für die DEL2 wurden aber dennoch einige Neuzugänge in die Oberpfalz geholt. Mit Verteidiger Dominik Bohac und Stürmer Lukas Vantuch wurden zwei gestandene und routinierte Profis unter Vertrag genommen. Nach dem Abschied von Kurt Davis wurden zwei der vier möglichen Kontingentstellen in die Defensive vergeben: Mads Larsen (Dänemark) und Tommy Muck (USA) sollen wichtige Stabilität bringen und zudem auch das Offensivspiel anschieben. Mit Elias Pul konnte ein großes Talent in den Kader geholt werden, dazu kamen mit Constantin Vogt, Niklas Länger und Finn Serikow weitere junge Spieler. Die wichtige Position im Tor konnte mit Daniel Allavena, der per Leihe aus München kommt, besetzt werden, zudem steht Marco Wölfl weiter im Kader der Blue Devils.

Mit zwei knappen Siegen in Kaufbeuren und in Bad Nauheim sowie einer Penalty-Niederlage gegen die University of Ottawa können sich die bisherigen Spiele der Gastgeber, für die die erste DEL2-Saison am 13. September beginnt, durchaus sehen lassen.

Im Lager der Tigers herrscht große Vorfreude auf den ersten Test. Coach Larry Suarez zeigt sich sehr zufrieden mit den Eindrücken aus den bisherigen Trainingseinheiten, in denen alle Jungs voll mitziehen. In zahlreichen Einheiten auf und neben dem Eis – so auch unter der Woche bei einer Einheit Beachvolleyball auf etwas anderem Untergrund – wird bei sommerlichen Temperaturen in allen wichtigen Bereichen gearbeitet. Dazu geht es auch darum, aus der komplett neu zusammengestellten Truppe eine Einheit zu bilden, die sich in der in wenigen Wochen beginnenden Saison der Konkurrenz aus der Oberliga Süd stellt.

In Weiden wird man auf Maurice Becker und Tatu Vihavainen verzichten müssen, beide sind noch angeschlagen und können nicht auflaufen. Zu möglichen Reihenzusammenstellung äußerte sich Coach Suarez noch nicht.

Über die onesto Tigers Bayreuth:

Die Gründung des EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. geht auf das Jahr 2006 zurück. Nach sechs Jahren im Landesverband – wo man ein Jahr Bezirksliga, zwei Jahre Landesliga und deren drei Jahre Bayernliga durchlief – gelang zur Saison, nach einigen Spielzeiten in der Oberliga, 2016/2017 der Aufstieg in die DEL2. 2017 wurde der Spielbetrieb der Profiabteilung in eine GmbH ausgelagert. Die Bayreuth Tigers nahmen für sieben Jahre am Spielbetrieb der DEL2 teil, bevor man zur Saison 2023/2024 in der Oberliga Süd an den Start ging. Für die kommende Spielzeit ist ebenfalls – nun als onesto Tigers Bayreuth – die Teilnahme an der Oberliga Süd unter dem Dach des Deutschen Eishockeybundes geplant.