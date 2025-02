„Preibo“ bleibt im Ellental!

Bietigheim. (PM Steelers) Er ist nicht nur ein überragender Eishockeyspieler, sondern auch ein Leader und eine Identifikationsfigur für die Steelers!

Aus diesem Grunde freut es uns außerordentlich, dass „Preibo“ auch in der kommenden Saison das Trikot der Steelers weiterhin tragen wird. Seit seinem Wechsel im Sommer 2017 aus Düsseldorf kommt der „Schwabe mit rheinländischen Wurzeln“ auf 433 Spiele für Bietigheim, in denen dem 33-jährigen 122 Tore und 132 Assists gelangen. Doch viel wichtiger als seine Punkte sind für die Steelers sein unermüdlicher Einsatz und seine Führungsqualitäten auf und neben dem Eis. Alex ist ein Vorbild für zahlreiche junge Eishockeyspieler*innen aus der Region geworden und er gibt Woche für Woche alles für „seinen“ Club. Mit den Steelers feierte er zwei DEL2-Meisterschaften und im Jahr 2021 den Aufstieg in die PENNY DEL. Er ist mit uns durch Sonne und Regen gegangen und wir sind stolz, dass er diesen Weg fortsetzt.

Alexander Preibisch: „Ich freue mich sehr, dass ich auch im nächsten Jahr ein Teil der Steelers-Familie sein werde und die neuen Wege und Ziele mit der Mannschaft verfolgen darf. Ich fühle mich hier mehr als wohl und die Region ist, sowohl für mich als auch für meine Familie, ein perfekter Ort zu leben. Die Mannschaft und ich richten den Fokus jetzt voll auf die Playoffs – mit den Fans und allen Unterstützern im Rücken werden wir alles geben, um unsere Ziele zu erreichen.“

Geschäftsführer Gregor Rustige: „Wir sind sehr froh darüber, dass Alex – unabhängig von der Ligenzugehörigkeit -weiter für die Steelers spielen wird. Er gehört seit vielen Jahren zu den

Zugpferden des Bietigheimer Eishockeys. Innerhalb der Mannschaft ist er sportlich und menschlich eine wichtige Stütze. Das macht ihn für uns zu einem ganz wichtigen Ansprechpartner innerhalb und für die Belange der Mannschaft.“

