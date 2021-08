Pre-Season Start fÃ¼r die Red Bull Hockey Juniors

Salzburg. (PM EC RBS) Nun geht es auch bei den Red Bull Hockey Juniors wieder los. Bevor sie in die bereits sechste Alps Hockey...

Salzburg. (PM EC RBS) Nun geht es auch bei den Red Bull Hockey Juniors wieder los.

Bevor sie in die bereits sechste Alps Hockey League-Saison starten, stehen für den gebürtigen Salzburger Lukas Hörl (18 Jahre) – er feierte mit dem EC Red Bull Salzburg am letzten Samstag beim 4:2-Sieg gegen Motor České Budějovice sein Profi-Debüt – und Co. sieben Vorbereitungsspiele auf dem Plan. Zum Auftakt geht es für die Juniors morgen, Mittwoch, auswärts gegen den EK Zeller Eisbären (19:30 Uhr). Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit den letztjährigen Juniors David Rattensberger und Alexander Frandl, die nun für die Pinzgauer auflaufen.

Wie jährlich gewohnt schickt Head Coach Teemu Levijoki eine Mannschaft mit neuem Gesicht und frischer Energie in die kommende Saison. Ein Großteil der Neuzugänge kommt aus den eigenen Reihen und Spieler wie Luca Auer, Tommy Purdeller, David Cernik oder Fabian Gschliesser (alle 17 Jahre alt) wollen sich für den Juniors Kader aufdrängen, sich empfehlen und nach den letzten Akademiejahren ihre ersten Erfahrungen auf Seniorenniveau sammeln.

Nach dem U23 Prospect Camp Ende Juli in der Red Bull Eishockey Akademie gab es für die Spieler noch ein wenig Pause. Anfang August wurde das gemeinsame Training wieder aufgenommen. Mit dabei sind auch die Stürmer Austin Kofler (CAN, 18), Lukas Lipansky (SVK, 19), Alex Novota (SVK, 18) und Jakub Cizek (CZE, 19), die als Try-Out Spieler um einen der offenen Plätze im Sturm kämpfen.

Der gebürtige Salzburger Luca Auer vor dem Spiel: „Ich bin eigentlich gar nicht aufgeregt, eher freue ich mich auf die Partie, da wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Und gleich ein Derby als erstes AHL-Spiel zu haben ist natürlich etwas Besonderes, darauf freue ich mich sehr. Heuer sind wir eine sehr junge Mannschaft, deswegen denke ich, dass wir sehr viel Schnelligkeit mitbringen. Unser Team wird morgen auf jeden Fall das Beste rausholen und alles geben.“

Freundschaftsspiel

EK Zeller Eisbären – Red Bull Hockey Juniors

Mi, 11.08.2021; Zell am See, 19:30 Uhr