Pre-Season 2026 steht fest: Pustertal mit Tests gegen Ingolstadt, Rosenheim und München

Bruneck. (PM HCP) Der HC Falkensteiner Pustertal geht mit einem abwechslungsreichen und gleichzeitig sportlich anspruchsvollen Pre-Season-Programm in die neue Spielzeit!

Nach einem 4-tägigen Trainingslager vom 10. bis 13. August in Brixen eröffnen die Wölfe die Saison in der Intercable Arena mit dem mittlerweile traditionellen und äußerst beliebten öffentlichen Show-Training samt anschließendem „Meet & Greet“ von Fans und Mannschaft.

Beim Vinschgau Cup geht es gegen DEL (Ingolstadt) & tschechische Extraliga (Litvinov) ehe es in Bruneck zur Neuauflage des letztjährigen Halbfinales gegen Olimpija Ljubljana kommt.

Nach einem Gastspiel bei den Starbulls Rosenheim um Ex-HCP-Crack Shane Hanna kommt es im September zu zwei „Krachern“ in der Intercable Arena. Die Bozner Füchse kommen zum Alperia-Cup-Matchup nach Bruneck und zum Abschluss der Testserie kommt kein Geringerer als der EHC Red Bull München ins Pustertal.

Das Programm mit allen Eckdaten

MO, 17.08.26, 18:30 Uhr Offizieller Trainingsauftakt Intercable Arena mit anschließendem Meet & Greet

FR, 21.08.26, 20:00 Uhr in Latsch Vinschgau Cup: ERC Ingolstadt (DEL) vs. HC Falkensteiner Pustertal

SO, 23.08.26, 14:00 Uhr in Latsch Vinschgau Cup: HC Falkensteiner Pustertal vs. HC Litvinov (CZE)

DO, 27.08.26, 19:45 Uhr HC Falkensteiner Pustertal vs. Olimpija Ljubljana (ICEHL)

FR, 28.08.26, 18:00 Uhr Teamvorstellung am Tschurtschenthaler Platz

MI, 02.09.26, 18:00 Uhr in Rosenheim Starbulls Rosenheim (DEL2) vs. HC Falkensteiner Pustertal

MI, 09.09.26, 19:45 Uhr Alperia Cup 2026: HC Falkensteiner Pustertal vs. HC Bozen

FR, 11.09.26, 19:45 Uhr HC Falkensteiner Pustertal vs. Red Bull München (DEL)