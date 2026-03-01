Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Pre-Playoffs in der DNL – 3 Teams aus der Top Division sowie Düsseldorf lösen Viertelfinalticket
! +DNL

Pre-Playoffs in der DNL – 3 Teams aus der Top Division sowie Düsseldorf lösen Viertelfinalticket

1. März 20261 Mins read70
DEG U20 besiegt die Young Roosters
Düsseldorf. (MR) Die Platze 5-8 der Top Division mussten sich mit den Plätze 1-4 der Qualifikationsrunde vier Viertelfinalteilnehmer ausspielen, während die Top 4 (Mannheim, Ingolstadt, Krefeld und Köln) bereits als Viertelfinalisten feststanden.

Nach dem 4:2 der Düsseldorfer EG am Vortag in Iserlohn traf man sich am Sonntag an der Brehmstrasse. Hier hatten die Young Roosters zwar die ersten Möglichkeiten, doch den ersten Treffer erzielten früh die Hausherren im Powerplay (Luca Müller, 2.). Ein schnelles, intensives Spiel mit wechselnden Möglichkeiten, wobei Düsseldorf zu mehr Abschlüssen kam. Kurz vor der Pause legte Bennett Burym den zweiten Treffer in des Gegners Maschen (18.). Der zweite Durchgang war mehr geprägt von Forechecking auf beiden Seiten, eindeutige Torchancen gab es weinge. Ein Konter von David Galfinger zur Spielmitte endete im 3:0 (34.). Vom nächsten Bully weg konnte plötzlich der junge Rooster Nazar Korobov erfolgreich das Spielgerät unterbringen – ganze 25 Sekunden nach dem 3:0. Nochmals Galfinger schnell, diesmal im 2 auf 1 stellte in der 38. auf 4:1, obwohl die Statistik hier mehr Schüsse der Gäste gesehen hatte. Der Schlussabschnitt sah einige nickelige Zusammenstöße und dadurch vermehrte Strafbankfüllung. Ein weiteres Powerplay nutze Max Ingeldinger zum 5:1 (49), was gleichzeitig den Endstand markierte.

In den anderen Partien hatten es die Eisbären Juniors Berlin ziemlich schwer gegen den viertplatzierten EC Bad Tölz: beide Spiele wurden erst in der Verlängerung entschieden. Die anderen Mannschaften aus der Top Division kamen ungefährdeter eine Runde weiter.

Die Ergebnisse sehen wie folgt aus:

Eisbären Juniors – EC Bad Tölz 2:1 OT / 4:3 OT
EV Landshut – ESV Kaufbeuren 4:2 / 5:2
ESC Dresden – SC Bietigheim Bissingen 2:1 / 4:1
Iserlohn Young Roosters – Düsseldorfer EG 2:4 / 1:5

Am 7.3. starten die Viertelfinals, die ebenfalls im Modus best of three ausgespielt werden, ehe dann Halbfinale und Finale im best of five Modus folgen.

DNL Pre-Playoffs U20: Düsseldorfer EG – Iserlohn Young Roosters (01.03.2026)

Düsseldorfer EG – Blue Devils Weiden (20.01.2026)

Previous post DEG – Bietigheim Steelers: „Bei Euch sind Leistungsträger verletzt – ich suche meine“ (DEG-Coach Harry Lange)

Eishockey-Magazin TV

