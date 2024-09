Powerplay-Doppelpack von Turgeon beim Testspielerfolg in Hannover: Huskies gewinnen verdient mit 5:2

Kassel. (PM Huskies) Zum vorletzten Testspiel der Vorbereitung waren die Huskies am Sonntagabend bei den Hannover Scorpions zu Gast. Nach einem fulminanten Anfangsdrittel waren...

Kassel. (PM Huskies) Zum vorletzten Testspiel der Vorbereitung waren die Huskies am Sonntagabend bei den Hannover Scorpions zu Gast.

Nach einem fulminanten Anfangsdrittel waren die Schlittenhunde früh auf der Siegerstraße und verließen diese auch bis zum Ende nicht. Turgeon traf zweimal in Überzahl. Brune, Olsen und Weidner erzielten die weiteren Treffer.

Die Partie hätte für die Huskies kaum besser beginnen können. Nach nur 24 Sekunden setzte Korte seinen Reihenkollegen Brune per Rückhand sehenswert in Szene. Der Stürmer nutzte diese Gelegenheit und vollendete alleinstehend vor Reich durch dessen Beine zur 1:0-Führung. Die Scorpions hatten die direkte Antwort gleich zweimal auf dem Schläger, Maurer entschärfte aber sowohl einen Abschluss von McPherson als auch einen Breakaway der Gastgeber (3.). Auf der anderen Seite waren die Schlittenhunde kaltschnäuziger: Ein Rückhandabschluss von Keck blieb zwar zunächst auf der Linie liegen, doch Olsen reagierte am schnellsten und stocherte die Scheibe über die Linie (5.). In der Folge erhielten die Nordhessen gleich mehrere Gelegenheiten in Überzahl zu erhöhen, taten dies aber erst im dritten Anlauf durch Neuzugang Turgeon, welcher aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Ahlroth traf (16.). Die Huskies gingen so mit einer komfortablen, aber auch verdienten, Führung in die erste Pause.

Auch im Mittelabschnitt durften die Gäste erneut mehrfach in Überzahl ran, Reich verhinderte gegen Keussen (22.) und Weidner (25.) aber weitere Treffer. Auch zwei Alleingänge von Olsen (26.) und Valenti (28.) wusste der Torhüter der Scorpions zu entschärfen. Wenig später mussten die Huskies nach einigen hitzigen Szenen in doppelter Unterzahl agieren. Die Hausherren nutzten dies prompt und verkürzten so auf 1:3 (32.). Doch auch die Huskies konnten erneut ein Powerplay nutzen und stellten so durch Turgeon den alten Abstand wieder her (36.).

Wie auch schon im ersten Drittel erwischten die Schlittenhunde erneut einen Blitzstart. Nach nur elf Sekunden zog Sager in die Mitte des Offensivdrittels, legte auf Weidner, welcher Reich verladen und so zum fünften Treffer einnetzen konnte. Ansonsten stand der Schlussabschnitt ganz im Zeichen des Ausprobierens. Auch mit neuen Reihenzusammenstellungen bei 5-gegen-5 und im Powerplay konnten die Huskies sich weitere Chancen erarbeiten, scheiterten aber immer wieder an Reich. Gerade Cutler hätte sich seinen ersten Treffer im blau-weißen Dress redlich verdient gehabt. Zweimal setzte sich der Neuzugang allein durch, scheiterte jedoch einmal knapp am Scorpions-Goalie (50.) und konnte einmal nur per Foul gestoppt werden (55.). In den letzten Minuten gingen die Gastgeber nochmal in den Angriffsmodus über und belohnten sich für ihre Schlussoffensive mit einem zweiten Treffer (58.), welcher den verdienten Auswärtserfolg allerdings nicht mehr gefährdete.

Tore:

0:1 Brune (1. Min.)

0:2 Olsen (5. Min.)

0:3 Turgeon (PP – 16. Min.)

1:3 (PP2 – 32. Min.)

1:4 Turgeon (PP – 36. Min.)

1:5 Weidner (41. Min.)

2:5 (58. Min.