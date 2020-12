Powered by Krombacher: Testspiel der Roosters gegen die KÃ¶lner Haie wird gestreamt

Iserlohn. (PM Roosters) Die Rückkehr aufs Eis ist geglückt, nun arbeiten die Iserlohn Roosters direkt auf das nächste Etappenziel in der Vorbereitung auf die...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Rückkehr aufs Eis ist geglückt, nun arbeiten die Iserlohn Roosters direkt auf das nächste Etappenziel in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2020/2021 hin: Nach dem ansprechenden 4:5 in Köln am vergangenen Samstag empfängt das Team von Trainer Jason O’Leary die Domstädter am kommenden Freitag um 19 Uhr in der Eissporthalle am Seilersee zum „Rückspiel“.

Da auch zu dieser Partie keine Zuschauer zugelassen sein werden, freuen sich die Verantwortlichen der Roosters um so mehr, die Partie als frei verfügbaren Livestream über ihren YouTube-Kanal anbieten zu können. „Wir haben am vergangenen Wochenende registriert, dass der Livestream vom Testspiel aus Köln auch bei unserer Anhängerschaft großen Anklang gefunden und ordentlich Aufmerksamkeit generiert hat. Umso mehr freut es uns, dass wir seit dem Zeitpunkt, zu dem das Testspiel hier am Seilersee konkret terminiert wurde, daran arbeiten, auch dieses Spiel live zu zeigen und heute die Bestätigung dazu geben können“, erklärt Felix Dötsch, Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit der Roosters.

Die Verantwortlichen der Roosters arbeiten fieberhaft daran, in Kooperation mit der Firma Ticketing Solutions GmbH eine Produktion auf hohem Niveau mit entsprechender Bildqualität und einem Kommentatoren-Duo auf die Beine zu stellen. Möglich gemacht wird dies durch die Unterstützung der Krombacher Brauerei. „Gemeinsam mit unserem langjährigen Hauptsponsor wollen wir die Vorfreude auf die Saison, die spätestens nach dem Spiel vom letzten Wochenende herrscht, weiter steigern und unseren Fans ein Dankeschön für ihre Unterstützung in den vergangenen Wochen und Monaten präsentieren“, freut sich Dötsch auf einen besonderen Freitagabend.