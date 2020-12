Positiver Covid19-Fall beim EC Bad Nauheim

Bad Nauheim. (PM EC BN) Nun hat es auch die Roten Teufel erwischt: Tomas Schmidt wurde positiv auf Covid19 getestet. Der Verteidiger meldete sich...

Bad Nauheim. (PM EC BN) Nun hat es auch die Roten Teufel erwischt: Tomas Schmidt wurde positiv auf Covid19 getestet.

Der Verteidiger meldete sich nach der weihnachtlichen Trainingspause (23. bis 25. Dezember) am vergangenen Freitag mit leichten Symptomen. Daraufhin wurden zwei Schnelltests durchgeführt, beide positiv.

Der ECN meldete dies umgehend dem Gesundheitsamt, die Liga-Verantwortlichen und auch das Ärzte-Team wurden informiert. Tomas Schmidt befindet sich seitdem in einer zweiwöchigen Quarantäne.

Aufgrund der Pause wurden die anderen Spieler vom EC Bad Nauheim von der örtlichen Behörde nicht als Erst-Kontakt eingestuft.

Am Freitagabend und auch an den folgenden Tagen wurden Schnelltests bei den Spielern, Trainern und Betreuern durchgeführt. Alle Personen wurden stets negativ getestet. Somit kann das Spiel – in Abstimmung mit den zuständigen Behörden – an diesem Montag (Beginn 19:30 Uhr, live bei SpradeTV) gegen die Kassel Huskies stattfinden.