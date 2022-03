Positive PCR-Testergebnisse in der Drittelpause: Stark dezimierte Ice Tigers unterliegen Bietigheim

Nürnberg. (STM) Es war ein gebrauchter Abend für die Nürnberg Ice Tigers. Nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen musste man noch kurzfristig auf MacLeod, Schmölz und...

Für Schmölz und Stoa kam der positive PCR-Test in der Drittelpause, am Ende stand eine 1-5 Heimniederlage gegen die Bietigheim Steelers. Die Gäste entschieden das Spiel mit drei Toren in Überzahl zu ihren Gunsten. Den einzigen Nürnberger Treffer erzielte Tyler Sheehy in der Schlussphase.

Wie es ist, mit einem kleinen Kader zu spielen, hatten die Nürnberg Ice Tigers besonders vor der Olympia-Pause in Augsburg und Ingolstadt schmerzvoll erfahren müssen. Höhepunkt war das Spiel in Augsburg, als die Ice Tigers gerade einmal zehn Feldspieler aufbieten konnten. Heute gegen die Bietigheim Steelers waren die Ice Tigers auf dem besten Weg, wieder mit einem Rumpfkader zu spielen.

Neben Karrer und Reimer, die beide noch länger ausfallen, waren die PCR-Tests von Fleischer und Kislinger positiv. Kurz vor Spielbeginn meldete sich noch Gregor MacLeod ab, der Nürnberger Stürmer klagte über Unwohlsein. Nach den positiven PCR-Tests im Laufe der Woche, wurden vorsorglich alle Spieler getestet, nur leider waren nicht alle Ergebnisse rechtzeitig vor Spielbeginn zurück. So kamen bei Ryan Stoa und Daniel Schmölz in der ersten Drittelpause zwei weitere positive PCR-Tests an, beide Stürmer wurden sofort von der Mannschaft isoliert.

So blieben Tom Rowe noch sechs Verteidiger und acht Stürmer, ab Mitte des zweiten Drittels ging Rowe mit fünf Verteidigern, Fabrizio Pilu agierte im Sturm. So war es nicht allzu verwunderlich, dass mit dem Ausscheiden von Stoa und Schmölz viel Spielfluss abhandenkam. Im ersten Drittel agierten die Ice Tigers durchaus gefällig, verpassten aber den verdienten Führungstreffer. Chris Brown traf nur den Außenpfosten (6.), Tyler Sheehy scheiterte aus spitzem Winkel an der Schulter von Sami Aittokallio (10.).

Da auch Jake Ustorf völlig frei vor dem Tor der Steelers den Puck nicht im Tor unterbrachte (11.), gerieten die Ice Tigers in Rückstand. Gleich das erste Powerplay an diesem Abend nutzten die Gäste. Rene Schoofs wurde schön vor dem Tor angespielt und der Dauerbrenner der Steelers voll-endete mühelos zum 0-1 (14.). Ryan Stoa hatte noch eine letzte Chance auf dem Ausgleich, ehe ein positiver PCR-Test seinen Abend vorzeitig beendete (19.).

Die knappe Führung transportierten die Gäste auch durch das Mitteldrittel, ohne dabei aus der personellen Überlegenheit weiteres Kapital zu schlagen. Hauptsächlich im Powerplay wurden die Gäste um Torjäger Riley Sheen gefährlich. Bei den Ice Tigers blieb offensiv vieles Stückwerk, aufgrund der vielen Ausfälle aber nicht verwunderlich, fehlten doch mit MacLeod, Reimer, Schmölz und Stoa vier potentielle Top-Sechs-Stürmer.

Bietigheim machte es geschickt. Defensiv agierten die Steelers ruhig und abgeklärt, wurden heute aber über weite Strecken auch nicht allzu sehr gefordert. Offensiv konnte man sich auf das Power-play und Riley Sheen verlassen, der beim zweiten Treffer seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellte. Geduldig wartete Sheen auf den perfekten Moment und traf gekonnt aus dem Handgelenk zum 0-2 (41.).

Wenig später entschieden die Steelers mit ihrem dritten Treffer in Überzahl die Partie. Jalen Smereck traf genau in den Winkel und beendete die Hoffnung auf ein spätes Comeback der Ice Tigers (51.). Aufgeben war trotz aller widrigen Umstände an diesem Abend keine Option. Kurz für Spielende gelang Tyler Sheehy der Treffer zum 1-3 bei Überzahl der Steelers. Der ehemalige Nürnberger Tim Schüle beförderte den Querpass von Sheehy über die eigene Torlinie (56.).

Tom Rowe versuchte es sofort mit einem sechsten Feldspieler, aber abermals Sheen (57.) und Ranford (57.) trafen ins leere Nürnberger Tor zum 1-5 Endstand. Während sich die Gäste über drei wichtige Punkte und den vorrübergehenden Sprung auf Platz zehn freuen konnten, bleibt für die Ice Tigers nur die Hoffnung, dass es bei zwei positiven PCR-Tests geblieben ist.

„Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte. Wir waren nach den letzten Spielen der Ice Tigers gewarnt, aber wir haben nach dem ersten Drittel gemerkt, dass ihnen die Energie fehlt. Wir hatten selber schon Corona-Probleme, deswegen kann ich mich gut in die Lage der Ice Tigers versetzen. Der Schlüssel zum Sieg war unser Powerplay mit drei Toren“ so Daniel Naud nach Spielschluss.

Tom Rowe hingegen zeigte sich als fairer Verlierer auf der Pressekonferenz. „Die Ausfälle und Corona sind keine Entschuldigung heute, Bietigheim hat gut gespielt und sich den Sieg auch verdient. Für uns werden es zwei harte Wochen, keine Frage. Aber wir haben noch nie aufgegeben oder aufgehört zu arbeiten. Das ist sicher ein kleiner Rückschlag, aber wir werden uns davon erholen“.

Zumindest beim Blick auf das nächste Heimspiel am Freitag zeigte der Trainer der Ice Tigers, dass er seinen Humor nicht verloren hat. „Zum Glück kommt mit Berlin ein leichterer Gegner“.