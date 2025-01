Pontus Ã…berg per sofort zu Kloten

Kloten. (PM EHC) Einer der insgesamt neun Import-Spieler der SC Rapperswil-Jona Lakers verlässt den Verein: Pontus Åberg wechselt zum EHC Kloten und ist bei den Zürcher Unterländern ab sofort spielberechtigt.

Die Lakers haben sich mit Kloten über diesen Wechsel geeinigt. Aufgrund der vielen Verletzungen bei den ausländischen Spielern im letzten Herbst verpflichtete der SCRJ mit Philip Holm, Bobby Nardella und Tanner Fritz insgesamt drei zusätzliche Imports. Nun ist die Verletztenliste glücklicherweise kürzer geworden und abgesehen vom Langzeitverletzten Jacob Larsson sind die anderen acht Import-Spieler gesund. Da immer nur sechs Ausländer eingesetzt werden können, ist das innerhalb des Teams keine optimale Konstellation. Aus diesem Grund haben sich die Lakers entschieden, Pontus Åberg per sofort freizugeben.

Der 31-jährige Schwede war im Sommer mit einem Einjahresvertrag mit Option zum zweiten Mal zu den Lakers gestossen – der Stürmer hatte bereits in der Saison 2022/23 28 Spiele für den SCRJ absolviert. In der aktuellen Saison kam Åberg in 33 Spielen auf 3 Tore und 15 Assists. Die Lakers wünschen Pontus Åberg bei seinem neuen Arbeitgeber nur das Beste und bedanken sich bei ihm für seinen Einsatz.

