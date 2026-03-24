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EHC KlotenTransfer-News

Pontus Åberg bleibt beim EHC Kloten

24. März 20261 Mins read37
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EHC Kloten
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Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten freut sich, die definitive Verpflichtung von Pontus Åberg bekanntzugeben.

Der schwedische Stürmer, der in den vergangenen beiden Saisons jeweils gegen Ende der Spielzeit zum Team gestossen ist, bleibt für zwei weitere Jahre bis 2027/28 in Kloten.

Åberg konnte in seinen bisherigen Einsätzen mit seiner Offensiven Qualität und seinem Skillset überzeugen und sich schnell als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etablieren.

Der EHC Kloten freut sich, dass Pontus Åberg dem Team in den kommenden zwei Jahren erhalten bleibt und heisst ihn gemeinsam mit seiner Familie weiterhin in Kloten willkommen.

Pontus Åberg: „Meine Familie und ich freuen uns sehr, Kloten für die nächsten zwei Jahre unser Zuhause nennen zu dürfen. Ich blicke mit grosser Vorfreude in die neue Saison und freue mich darauf, die grossartigen Fans wiederzusehen.“

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