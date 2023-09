Pond Hockey EM: Mitte Februar werden in der Ritten Arena wieder die SchlÃ¤ger gekreuzt

Artikel anhören Klobenstein. (PM Euro Pondhockey) Sie ist längt zu einem Fixtermin im Rittner Eventkalender geworden: die Pond Hockey Europameisterschaft in Klobenstein. Die inoffiziellen...

Klobenstein. (PM Euro Pondhockey) Sie ist längt zu einem Fixtermin im Rittner Eventkalender geworden: die Pond Hockey Europameisterschaft in Klobenstein.

Die inoffiziellen Titelkämpfe in der Urform der schnellsten Mannschaftssportart der Welt gehen 2024 am Freitag, 16. und Samstag, 17. Februar über die Bühne. 64 Teams werden zu diesem Turnier auf dem Sonnenplateau erwartet, die Anmeldungen hierfür sind bereits geöffnet.

150 Tage müssen sich die Kufencracks aus nah und fern noch gedulden, bis im Rahmen der Pond Hockey Europameisterschaft ab Freitag, 16. Februar zwei Tage lang mit großem Eifer der Hartgummischeibe nachgejagt wird. Es handelt sich bereits um die neunte Ausgabe dieses Turniers, zu dem an die 400 ambitionierte Eishockeyspielerinnen und -spieler aus allen Teilen Europas, darunter möglicherweise auch die eine oder andere ehemalige Eishockeygröße, nach Südtirol reisen werden. Die EM-Krone 2023 ging an die Mannschaft „Huskies“, die sich den Titel zum insgesamt vierten Mal sichern konnte.

Doch was ist Pond Hockey eigentlich? Es handelt sich hierbei um die Urform des Eishockeys. Gespielt wird beim Pond Hockey Drei gegen Drei auf kleine Tore, sodass der Einsatz eines Torwarts nicht notwendig ist. Schlagschüsse sind genauso verboten, wie übermäßiger Körperkontakt. Die Teams sollen durch Ästhetik und blitzschnelle Kombinationen überzeugen und im besten Falle dadurch zum Torerfolg kommen.

Ein Sport-Event, bei dem die Gemeinschaft eine große Rolle spielt

Im Vordergrund stehen bei diesem zweitägigen Turnier aber ohnehin der Spaß und die Freude am Spiel, sowie das Knüpfen neuer Freundschaften. Und deshalb arbeitet das engagierte OK-Team um Präsident Alex Rottensteiner eifrig an einem ansprechenden Rahmenprogramm. „Sobald am Freitagabend die letzten Spiele ausgetragen worden sind, geht es im beheizten Festzelt mit einer coolen Live-Band weiter. Den Namen werden wir noch frühzeitig bekanntgeben. Die Samstags-Partien werden hingegen von einem traditionellen Frühschoppen begleitet. Wir werden auch wieder ein Kinderturnier austragen und ein tolles Kinderprogramm auf die Beine stellen. Denn die Pond Hockey EM ist ein Event für die gesamte Familie. Als krönenden Abschluss – jetzt aber wieder für die Erwachsenen – dürfen wir uns schon jetzt auf die legendäre Eule-Fete freuen“, erklärt Rottensteiner.

Anmeldungen für die European Pond Hockey Championship sind auf der offiziellen Webseite www.europondhockey.com bereits möglich. Alle Teams, die sich bis zum 30. November einschreiben, dürfen sich über den Frühbucherbonus von 50 Euro freuen und bezahlen eine Gebühr von 250 Euro. Anmeldungen werden bis 31. Jänner 2024 entgegengenommen.

