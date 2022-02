Podlipnik wechselt in die Slowakei

Bayreuth. (PM Tigers) Im Oktober 2021 aufgrund der damaligen Personalsituation nachverpflichtet, absolvierte der slowenische Nationalspieler 13 Partien für die Bayreuth Tigers, wobei ihm ein...

Bayreuth. (PM Tigers) Im Oktober 2021 aufgrund der damaligen Personalsituation nachverpflichtet, absolvierte der slowenische Nationalspieler 13 Partien für die Bayreuth Tigers, wobei ihm ein Treffer und zwei Vorlagen zu weiteren Toren gelangen.

Nun geht man getrennte Wege. Die Vertragsauflösung mit dem 29-jährigen Verteidiger erfolgt, da Podlipnik für die im Mai in seinem Heimatland stattfindende Weltmeisterschaft beständig Eiszeit benötigt, was ihm in Bayreuth in der derzeitigen Situation nicht garantiert werden kann.

Podlipnik schließt sich HK Spisska Nova in der slowakischen Extraliga an. Wir bedanken uns bei Matic sehr herzlich für seine im Trikot der Tigers gezeigten Leistung, sowie sein stets einwandfreies Verhalten außerhalb der Eisfläche und wünschen ihm für seine sportliche, wie auch private Zukunft alles Gute. -av-