Playoff Halbfinale 2: Köln meldet sich eindrucksvoll in der Serie an – 5:2 gegen ERC Ingolstadt – Grenier trifft dreifach

Köln. (MR) Nach dem „Geisterbahnspiel“ in Ingolstadt zum Auftakt der Halbfinalrunde (Haie verloren gegen den ERCI mit 0:7) waren die Kölner Haie auf Wiedergutmachung aus, um auch in dieser Serie anzukommen. Es ist ihnen eindrucksvoll gelungen.

Doch erneut kamen die Ingostadt Panther mit sehr viel Schwung ins Spiel, nach einigen Spielminuten erst waren auch die Haie im Spiel angekommen. Nach den ersten Angriffen auf das Tor der Kölner wurde es ziemlich konfus auf dem Eis. Zwar ging es schnell hin und her, doch wirkliche Angriffswellen der Haie kamen erstmal nicht zustande. Das wurde erst zur Drittelmitte besser, als Ingolstadt das erste Mal auf die Strafbank musste. Die Domstädter mit mehreren Chancen, mussten dann aber auch gegen den einen oder anderen Konter arbeiten. In einer Einzelaktion hatte Tyrväinen noch die beste Möglichkeit, während Stachowiak immer wieder wie der Blitz vor dem Tor auftauchte. Ein Treffer wollte aber im Startabschnitt nicht fallen.

Im zweiten Durchgang nahm das Spiel mal richtig Fahrt auf. Früh gingen die Hausherren in Führung, als Kammerer sich in den Slot geschlichen hatte und von Storm aus dem „Office“ bedient wurde (22.). Jetzt ging es hin und her, und Köln zeigte sich verbessert im Passspiel wie auch im Forecheck. Doch auch die Audistädter fingen einige Pässe ab, so kamen sie bei einem guten Vorstoß von Schütz wieder in Puckbesitz und zogen einen Konter auf, der sein Ziel traf (Agostino, 27.). In Überzahl wiederum traf Grenier nach gutem Zuspiel von MacLeod (30.). Und wieder ein schneller Vorstoß brachte den Gastgebern den nächsten Treffer – Kammer warf das Spielgerät m den Verteidiger herum einfach auf das Tor, und Heljanko griff daneben. Auf der anderen Seite musste Hudaček ein paar Mal auch in höchster Not retten wie gegen den Konter von Powell.

Nach dem spektakulären Mitteldrittel hauptsächlich Verteidigung bis zum Schluss

Eine frühe Strafe gegen Köln wurde gut heruntergekillt, doch die Schanzer blieben druckvoll, wollten das Spiel noch nicht aufgeben. Immer gefährlich weil schnell war Stachowiak. Und Ingostadt jetzt wieder besser in dem Finden und Ausnutzen von schlechten Pässen. In der 51. Minute kamen die Oberbayern zu ihrem zweiten Treffer – „panther-like“ durch den Torkreis gespielt, und Keating, der sich an den Pfosten gemogelt hatte, brauchte nur einzuschieben. Auf der anderen Seite hatte Schütz erneut nicht das Glück am Schläger. Nochmals Agostino und Breton, aber Hudaček sagte nein. Früh zog Coach Mark French den Goalie, aber kaum in der Aufstellung im Angriffsdrittel, roch Grenier den Braten, sprang in den Pass und hatte keine Mühe, die Scheibe in das leere Tor zu befördern (57.). Kaum waren die Schanzer wieder im Angriff, ging Gästegoalie Heljanko erneut aus dem Kasten. Die Pässe waren aber nicht genau genug, Grenier sah die lose Scheibe als erster – und machte es schon wieder. Der Versuch von Pietta in der Schlussminute war auch nicht von Erfolg gekrönt, weil die Rheinländer bis zur Schlusssirene aufmerksam blieben. Somit blieb es beim 5:2, und die Haie konnten damit die Serie ausgleichen. Stachowiak bemängelte die vielen Turnovers, die sie zugelassen hatten, während Kammerer sagte, man habe vieles anders gemacht als im 1. Spiel. „In den entscheidenden Momenten war dann der Huda da. Natürlich ist die Erleichterung groß, wenn man mit Toren helfen kann. Und als Stürmer fällt einem dann klar ein Stein vom Herzen, wenn man endlich trifft.“

Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 91 Moritz Müller, 57 Brady Austin – 33 Tim Wohlgemuth, 18 Josh Currie, 62 Parker Tuomie; 22 Maximilian Glötzl, 17 Jan Luca Sennhenn – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 52 Otso Rantakari, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 19 Frederik Storm, 21 Juhani Tyrväinen, 9 Maxi Kammerer; 34 Elias Lindner, 65 Marco Münzenberger, 5 Robin van Calster, 46 Kevin Niedenz

ERCI – 30 Christian Heljanko – 22 Matt Bodie, 25 Leon Hüttl – 89 Austin Keating, 86 Daniel Pietta, 17 Abbott Girduckis; 2 Sam Ruopp, 5 Fabio Wagner – 16 Johannes Krauß, 52 Enrico Henriquez-Morales, 12 Noah Dunham; 75 Alex Breton, 4 Morgan Ellis – 91 Riley Sheen, 19 Wojciech Stachowiak, 92 Daniel Schmölz; 11 Kenny Agostino, 9 Myles Powell, 21 Wayne Simpson

Die Tore erzielten:

1:0 (21:01) Kammerer (Storm)

1:1 (26:46) Agostino (Powell)

2:1 (29:07) Grenier (MacLeod) PP1

3:1 (34:20) Kammerer (Storm, Tyrväinen)

3:2 (50:14) Keating (Wagner, Girduckis)

4:2 (56:40) Grenier EN

5:2 (57:20) Grenier EN

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 16 Sean MacFarlane (85 Kai Jürgens, 77 Nikolaj Ponomarjow)

Stafen: KEC – 10 Min.; ERCI – 14 Min.

Zuschauer: 18.600

