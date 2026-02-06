PLUTA-Team startet Investorenprozess für Heilbronner Falken – Erste Abgänge deuten sich an

Heilbronn. (PM relato) Nach dem Insolvenzantrag der Heilbronner Falken GmbH & Co. KG und der Aufrechterhaltung des Spielbetriebs folgt der nächste Schritt im Verfahren.

Der vorläufige Insolvenzverwalter Peter Roeger von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH hat den Investorenprozess für den Eishockeyclub gestartet. Im PLUTA-Team arbeitet u. a. Rechtsanwältin Heike Metzger aus Heilbronn.

PLUTA-Sanierungsexperte Peter Roeger erklärt: „In den kommenden Wochen werden wir einen Investorenprozess durchführen. Der Club braucht einen finanzstarken Investor für die Zukunft.“ Die Investorensuche wird begleitet vom Beratungsunternehmen CF Consilio Forte. Die Experten haben bereits vor zwei Jahren den Investorenprozess für die Bayreuth Tigers unterstützt.

Gemeinsame Entscheidung mit der Mannschaft

In den vergangenen Tagen verschaffte sich das PLUTA-Team einen umfassenden Überblick über die Lage und führte zahlreiche Gespräche. Die Anwälte sicherten den Spielbetrieb, der bis zum Ende der regulären Saison fortgeführt werden soll. Das letzte Saisonspiel ist für den 27. Februar 2026 angesetzt. Aufgrund der Insolvenz ist eine Teilnahme an den Playoffs im März nicht möglich.

Auch in Hinblick auf die nachvollziehbaren Wechselambitionen von einigen Spielern hat das Insolvenzverwalterteam mit der Mannschaft gesprochen und eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Die Heilbronner Falken stehen zusammen und der komplette Kader wird bis zum Wechselfenster am 15. Februar auflaufen. Anschließend könne eine mittlere einstellige Zahl an Spielern den Club verlassen und sich anderen Vereinen anschließen; zwei Spieler sind sich bereits mit einem Club einig. Hierzu werden zeitnah in Abstimmung mit den anderen Vereinen Informationen bekanntgegeben.

Peter Roeger sagt: „Wir haben vertrauensvolle Gespräche mit den Spielern geführt. Gemeinsam haben wir eine gute Lösung gefunden, die die Interessen der Spieler und des Clubs berücksichtigt. Wir wollen die Saison zu Ende spielen. Dafür benötigen wir eine entsprechende Mindestbesetzung des Kaders, um ein Spiel austragen zu können. Das ist nun möglich.“ Nach dem Sonntagsspiel am 15. Februar stehen noch vier Pflichtspiele auf dem Spielplan.

Die Heilbronner Falken freuen sich, wenn die Fans weiterhin die Mannschaft unterstützen und zahlreich im Stadion erscheinen. Die Heilbronner Falken sind eine Eishockeymannschaft, die seit 2023 in der Oberliga Süd spielt. Im Jahr 1986 wurde der Heilbronner Eishockeyclub gegründet und die Herrenprofimannschaft im Jahr 2003 in die Heilbronner Falken GmbH & Co. KG ausgegliedert.

Über PLUTA:

PLUTA hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich herausfordernden Situationen. Wir unterstützen Unternehmen bei der Restrukturierung, bei Transaktionen sowie bei der Sanierung und Fortführung in Krisen oder Insolvenzsituationen. Bei Bedarf übernehmen PLUTA-Sanierungsexperten dabei auch Führungsfunktionen in Unternehmen. Seit Gründung 1982 ist PLUTA stetig gewachsen und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und Italien. Mehr als 290 Kaufleute, Betriebswirte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Ökonomen, Bankfachwirte, Buchhalter, Ingenieure und Fachkräfte für Insolvenzverwaltung, darunter viele mit Mehrfachqualifikationen, sorgen für praktikable, wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. PLUTA gehört zur Spitzengruppe der Restrukturierungsgesellschaften, was Rankings und Auszeichnungen von INDat, JUVE, The Legal 500, Who’s Who Legal, brandeins, Wirtschaftswoche und Focus belegen. Weitere Informationen unter www.pluta.net.

