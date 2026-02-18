PLUTA-Team arbeitet an Lösung für Profi-Eishockey in Heilbronn

Heilbronn. (PM Relatio) Der vorläufige Insolvenzverwalter Peter Roeger von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH informiert über die nächsten Schritte im Verfahren der Heilbronner Falken GmbH & Co. KG. Dabei liegt der Fokus darauf, Profi-Eishockey in Heilbronn zu erhalten.

In der ersten Phase nach der Antragstellung sicherte das PLUTA-Team die Fortführung des Spielbetriebs. Das letzte Saisonspiel findet am 27. Februar 2026 statt. Das Team strebt derweil eine langfristige Lösung an. Im PLUTA-Team arbeitet u. a. Rechtsanwältin Heike Metzger aus Heilbronn.

Peter Roeger sagt: „Zunächst möchte ich den Spielern und allen Fans für die Unterstützung in den vergangenen Wochen danken. Wir konnten den Spielbetrieb fortführen und arbeiten nun an einer dauerhaften Lösung. Dazu führen wir auch Gespräche mit dem Heilbronner Eishockeyclub Eisbären e.V. (HEC). Die konkrete rechtliche Lösung steht noch nicht fest, aber wir sind zuversichtlich, ein gutes Ergebnis zu erzielen.“

Bestmögliche Lösung für Profi-Eishockey in Heilbronn

Eine mögliche Variante zum Erhalt des Profi-Eishockeys in Heilbronn ist der Insolvenzplan. Denn die Oberliga-Lizenz ist an die jeweilige Gesellschaft gebunden, das heißt die Lizenzerteilung zur Teilnahme am Spielbetrieb ist nur bei Erhalt des Rechtsträgers und damit bei einer Plansanierung möglich. Bei einem Insolvenzplan bleibt die GmbH erhalten und der Geschäftsbetrieb kann fortgeführt werden. Im Fall der Heilbronner Falken gibt es aber weitere Lösungsmöglichkeiten, da der Heilbronner Eishockeyclub Eisbären e.V. (HEC) vor einem eigenen Aufstieg in die Oberliga steht.

In den vergangenen Tagen gab es bereits für mehrere Varianten Gespräche mit potenziellen Investoren und den Verantwortlichen des HEC. Dabei ist das Ziel klar formuliert. Der vorläufige Insolvenzverwalter will Profi-Eishockey in Heilbronn erhalten und wird zugleich die Gläubigerinteressen im Insolvenzverfahren der Heilbronner Falken GmbH & Co. KG berücksichtigen.

Peter Roeger erklärt: „Wir brauchen eine nachhaltige und langfristige Finanzierung, um Profi-Eishockey in Heilbronn sicherzustellen. Wir wollen gemeinsam mit allen Beteiligten an der bestmöglichen Lösung arbeiten. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, welche konkrete Lösung umgesetzt werden kann.“

Über PLUTA:

PLUTA hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich herausfordernden Situationen. Wir unterstützen Unternehmen bei der Restrukturierung, bei Transaktionen sowie bei der Sanierung und Fortführung in Krisen oder Insolvenzsituationen. Bei Bedarf übernehmen PLUTA-Sanierungsexperten dabei auch Führungsfunktionen in Unternehmen. Seit Gründung 1982 ist PLUTA stetig gewachsen und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und Italien. Mehr als 290 Kaufleute, Betriebswirte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Ökonomen, Bankfachwirte, Buchhalter, Ingenieure und Fachkräfte für Insolvenzverwaltung, darunter viele mit Mehrfachqualifikationen, sorgen für praktikable, wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. PLUTA gehört zur Spitzengruppe der Restrukturierungsgesellschaften, was Rankings und Auszeichnungen von INDat, JUVE, The Legal 500, Who’s Who Legal, brandeins, Wirtschaftswoche und Focus belegen. Weitere Informationen unter www.pluta.net.