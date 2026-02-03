PLUTA-Rechtsanwalt Roeger sichert nächste Spiele der Heilbronner Falken – Karteninhaber müssen für jedes Heimspiel eine Zusatzkarte kaufen

Heilbronn. (PM Relato) Im Verfahren der Heilbronner Falken GmbH & Co. KG informiert der vorläufige Insolvenzverwalter Peter Roeger von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH über die aktuelle Entwicklung.

Die nächsten Spiele der Heilbronner Falken können planmäßig stattfinden. Zudem arbeiten alle Beteiligten daran, dass die Mannschaft bis zum regulären Saisonende am Spielbetrieb teilnehmen wird.

In Folge der Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens darf die Heilbronner Falken GmbH & Co. KG keinem Gläubiger aus der Vergangenheit Leistungen zukommen lassen. Alle Dauerkarteninhaber sowie die Inhaber von Zehnerkarten sind Gläubiger. Aus rechtlichen Gründen ist es daher nicht möglich, die Dauerkarteninhaber ohne Zusatztickets bei den Spielen einzulassen. Nur so ist sichergestellt, dass die Gläubiger im Sinne der gesetzlichen Regelung gleichgestellt sind.

Alle Karteninhaber müssen für jedes Heimspiel eine Zusatzkarte online oder vor Ort an der Abendkasse kaufen. Um Wartezeiten zu verringern, wird eine Online-Buchung empfohlen. Der Club hat für alle Dauerkarten- und Zehnerkarteninhaber ein System eingeführt, welches rechtlich zulässig und einfach umzusetzen ist. Die Zusatztickets können ab Dienstag, 3. Februar 2026, online erworben werden.

Finanzieller Beitrag aus insolvenzrechtlichen Gründen nötig

PLUTA-Rechtsanwalt Peter Roeger erklärt: „Dieser finanzielle Beitrag der Zuschauer ist nötig, da aus insolvenzrechtlichen Gründen keine Gläubiger bevorzugt werden dürfen. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass diese Maßnahme für viele Fans nicht einfach ist, aber aus rechtlichen Gründen gibt es leider keine Alternative.“

Die Dauerkartenbesitzer für Stehplätze müssen einen Beitrag von 5 Euro für jedes Heimspiel bezahlen. Die Zusatzkarte für einen Sitzplatz kostet 10 Euro und für eine VIP-Dauerkarte 30 Euro. Die Ticketcodes der Dauerkarten sind ab sofort nicht mehr gültig. Die gebuchten platzgenauen Sitzplätze bleiben aber selbstverständlich erhalten.

Inhaber von VIP-Dauerkarten nutzen bitte den gewohnten seitlichen VIP-Eingang. Sowohl an der Abendkasse als auch am VIP-Empfang ist ausschließlich Barzahlung möglich. Der Einlass ist nur mit Dauerkarte und dem Zusatzticket möglich. Beides muss vor Ort vorgezeigt werden. Für die Dauerkarteninhaber wird ein separater Zugang am Haupteingang eingerichtet.

Peter Roeger sagt: „Die Mannschaft kann weiter am Spielbetrieb teilnehmen, und wir hoffen trotz der Zusatzkosten auf die Unterstützung der Fans. Für die Zukunft des Eishockeyclubs ist es wichtig, dass wir die Saison mit Unterstützung der Fans zu Ende bringen.“ Im PLUTA-Team arbeitet zudem Rechtsanwältin Heike Metzger. In den vergangenen Tagen wurden mit vielen Beteiligten erste konstruktive Gespräche geführt. Die Voraussetzungen sind erfüllt, damit die Mannschaft den Spielbetrieb fortführen kann.

